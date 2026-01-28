Εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σε πνεύμα χαράς και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των στελεχών της ΔΕΠ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) στον Πολυχώρο «Ιφιγένεια», στην Πάτρα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε αφορμή συνάντησης, ανταλλαγής ευχών και ενίσχυσης του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συντελεστών του φορέα. Το κλίμα ήταν άκρως εορταστικό, καθώς άφησαν για λίγο στην άκρη τα προβλήματα της καθημερινότητας και διασκέδασαν με την ψυχή τους.

Την πίτα ευλόγησε εκ μέρους της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών ο π. Νικόλαος Γκολφινόπουλος, ο οποίος ευχήθηκε καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Συγκινητική ήταν η αναφορά του στη χαρούμενη ατμόσφαιρα που διαπίστωσε ανάμεσα στους εργαζόμενους της ΔΕΠ, γεγονός που όπως τόνισε, συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία του φορέα.

Ο πρόεδρος της ΔΕΠ και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής, ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά, ευχαριστώντας παράλληλα τους εκπροσώπους αρχών και φορέων που βρέθηκαν στην εκδήλωση. Για μία ακόμη φορά αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων στη ΔΕΠ, καθώς και στον σημαντικό ρόλο του φορέα στην υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΠΑΕ Αλέξανδρος Μακρής.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων: Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, Άρτας Δημήτριος Χουλιάρας, Θεσπρωτίας Αντώνης Νικολάου, Ιωαννίνων Σπύρος Μπέκας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης Σταύρος Σπαθής και Πρεβέζης Ιωάννης Μπούρης.

Παρόντες ήταν επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα: Αντώνης Κουνάβης (Αχαΐα), Παναγιώτης Ψυχογιός (Αργολίδα), Σωτήρης Κουκουλάκης (Κορινθία), Γιώργος Λασκαράτος (Κεφαλονιά), Γιώργος Καράλης (Πρέβεζα) και Παναγιώτης Καρράς (Λακωνία), καθώς και ο Υπεύθυνος Τμήματος Συντονισμού και Ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ Σπύρος Παναγιώτου.

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου παρέστησαν τα στελέχη Νικόλας Μπαλτογιάννης και Αθανάσιος Μανταλόβας.Αρχή φόρμαςΤέλος φόρμας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



