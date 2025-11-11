Εκδήλωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Πάτρα: «Έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας»

Εκδήλωση με θέμα «Η ανάπτυξη της Έρευνας και της Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας. Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα!» διοργανώνουν αύριο, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., στον πολυχώρο της «Ιχθυόσκαλας» στην Πάτρα, οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Γρηγόρης Λιονής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομίας του κόμματος. Στην τοποθέτησή του αναμένεται να αναλύσει τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τη σχέση της με την καπιταλιστική ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, καθώς και τη θέση του ΚΚΕ για τη σύνδεση της επιστημονικής προόδου με τις κοινωνικές ανάγκες και τον σοσιαλισμό.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και φοιτητές, που θα αναδείξουν πτυχές της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και των κοινωνικών τους επιπτώσεων.

Συγκεκριμένα, θα μιλήσουν οι:

Κώστας Σιέττος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου της Νάπολης, συνεργάτης του Τμήματος Οικονομίας της ΚΕ του ΚΚΕ.

Κώστας Γουλιάμος, καθηγητής, τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Γιάννης Μισιρλής, καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πένυ Γεωργιοπούλου, υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόεδρος του Σωματείου Ερευνητών.

Σοφία Ευθυμιάδη, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών.

Θανάσης Λιαγκούας, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τη συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, τις κοινωνικές προεκτάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον ρόλο της έρευνας σε ένα σύστημα που καθοδηγείται από τα κέρδη και τον ανταγωνισμό.

Στόχος, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, είναι να αναδειχθεί η ανάγκη ενός διαφορετικού προσανατολισμού της επιστήμης και της τεχνολογίας, με κέντρο τον άνθρωπο και τις κοινωνικές ανάγκες, στο πλαίσιο μιας σοσιαλιστικής προοπτικής που «δίνει νόημα και κατεύθυνση στην πρόοδο του 21ου αιώνα».

