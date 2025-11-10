Εκεί έπεσαν τόνοι νερού! «Πλημμύρισαν» σε Αμφιλοχία, Αργοστόλι, Μεγαλόπολη

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου

10 Νοέ. 2025 21:21
Pelop News

Ισχυρές καταιγίδες και βροχές και τοπικά εκδηλώθηκαν σήμερα (10.11.2025), κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής.

Καιρός: Που θα χτυπήσει την Τρίτη (11/11/2025) το κύμα κακοκαιρίας

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 της Δευτέρας καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm, ενώ ακολουθεί η Πετάλεια Κέρκυρας με 93,8 mm.

Αναλυτικά:

Μεγαλόπολη – Ψαθί 99,8 χιλιοστά

Πετάλεια Κέρκυρας 93,8

Αμφιλοχία 64,2

Αργοστόλι Κεφαλονιάς 60,8

Στεμνίτσα Αρκαδίας 59,4

Οχυρό Νευροκοπίου 57,4

Λυκόχια Αρκαδίας 55,2

Θεοδώριανα Άρτας 52,4

