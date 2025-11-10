Εκεί έπεσαν τόνοι νερού! «Πλημμύρισαν» σε Αμφιλοχία, Αργοστόλι, Μεγαλόπολη

Ισχυρές καταιγίδες και βροχές και τοπικά εκδηλώθηκαν σήμερα (10.11.2025), κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής.

Καιρός: Που θα χτυπήσει την Τρίτη (11/11/2025) το κύμα κακοκαιρίας

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 της Δευτέρας καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm, ενώ ακολουθεί η Πετάλεια Κέρκυρας με 93,8 mm.

Αναλυτικά:

Μεγαλόπολη – Ψαθί 99,8 χιλιοστά

Πετάλεια Κέρκυρας 93,8

Αμφιλοχία 64,2

Αργοστόλι Κεφαλονιάς 60,8

Στεμνίτσα Αρκαδίας 59,4

Οχυρό Νευροκοπίου 57,4

Λυκόχια Αρκαδίας 55,2

Θεοδώριανα Άρτας 52,4

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



