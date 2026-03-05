Εκκένωση περιοχών στον Λίβανο μετά από προειδοποίηση των IDF

Οι IDF εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση εκκένωσης για την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα του Λίβανος, ενόψει επικείμενων αεροπορικών επιδρομών σε θέσεις της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού, Συνταγματάρχη Αβιχάι Αντράι, η ειδοποίηση αφορά τους κατοίκους των χωριών Ντουρίς, Μπριτάλ και Ματζνταλούν. «Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ στην περιοχή αναγκάζουν τις ΙΣΑ να δράσουν εναντίον τους με βία, στοχεύοντας στρατιωτικές υποδομές. Οι ΙΣΑ δεν σκοπεύουν να σας βλάψουν», δήλωσε ο Αντράι.

Ο στρατός καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή και να κινηθούν δυτικά μέσω του δρόμου Ζάχλε-Μπάαλμπεκ, τονίζοντας ότι όποιος παραμένει κοντά σε μέλη ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του και των οικογενειών του.

«Θα σας ενημερώσουμε πότε είναι ασφαλές να επιστρέψετε στα σπίτια σας», προσέθεσε ο Αντράι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης εκκένωσης για την ασφάλεια των πολιτών.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا سكان القرى والبلدات: دورس، بريتال ومجدلون 🔸إن أنشطة حزب الله في المنطقة تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة وذلك لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔸لضمان سلامتكم ندعوكم الى إخلاء المنطقة فورًا… pic.twitter.com/m2fZ3GcO3Y — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2026

