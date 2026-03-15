Έκκληση του Παπά Λεών, ζητά κατάπαυση του πυρός

Ο Λέων πρόσθεσε πως η κατάσταση στον Λίβανο, που συγκλονίζεται από έναν πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και τις φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, αποτελεί επίσης αιτία «μεγάλης ανησυχίας

15 Μαρ. 2026 22:44
Pelop News

Ο πάπας Λέων απεύθυνε έκκληση σήμερα για μια άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στο Ιράν, διατυπώνοντας τη λύπη του για την «αποτρόπαιη βία» που, όπως είπε, έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων αμάχων.

Την ώρα που ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας προειδοποίησε πως η βία δεν θα οδηγήσει στην απονομή της δικαιοσύνης, στη σταθερότητα και την ειρήνη που οι λαοί της περιοχής λαχταρούν.

«Εδώ και δύο εβδομάδες, οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής υποφέρουν από την αποτρόπαια βία του πολέμου», είπε ο πάπας κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή!», επισήμανε ο Λέων.

«Χιλιάδες αθώοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πολλοί περισσότεροι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Επαναλαμβάνω την εγγύτητά μου σε όλους εκείνους που έχουν χάσει τους αγαπημένους τους στις επιθέσεις», υπογράμμισε.

Ο Λέων πρόσθεσε πως η κατάσταση στον Λίβανο, που συγκλονίζεται από έναν πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και τις φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, αποτελεί επίσης αιτία «μεγάλης ανησυχίας».

«Ελπίζω να υπάρξουν οδοί διαλόγου που μπορούν να υποστηρίξουν τις αρχές της χώρας στο να εφαρμόσουν διαρκείς λύσεις στη σοβαρή κρίση που εκτυλίσσεται, για το κοινό καλό όλου του λαού του Λιβάνου», τόνισε.

