Έκλεψαν μέχρι και αλυσοπρίονο προκαλώντας ζημιές πάνω από 2.000 ευρώ!

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, δύο άνδρες

άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού

χαρακτήρα για εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες κλοπές.

Ρήμαξαν την Αιγιάλεια: Είκοσι κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων

Το ενημερωτικό από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας έχει ως εξής:

«Συνελήφθησαν δυο άνδρες για διακεκριμένες κλοπές στο Μεσολόγγι

Εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές σε οχήματα και εκδοτήριο εισιτηρίων

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του

Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, δυο ημεδαποί

άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού

χαρακτήρα για εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες κλοπές.

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται να συλληφθεί ένας ακόμα ημεδαπός

άνδρας, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι από τις 28/01/2026 έως τις

05/02/2026 διέπραξαν πέντε κλοπές (δυο τετελεσμένες – τρεις απόπειρες),

σε οχήματα και εκδοτήριο εισιτηρίων, αφαιρώντας ένα αλυσοπρίονο, μικρό

χρηματικό ποσό και κλειδιά, ενώ οι φθορές που προκάλεσαν κατά την τέλεση

των κλοπών ανέρχονται στις -2.550- ευρώ.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης

και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τους

δυο κατηγορούμενους στο Μεσολόγγι.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Αιτωλοακαρνανίας/ Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ έχουν απασχολήσει τις

αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



