Ρήμαξαν την Αιγιάλεια: Είκοσι κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων

Συνολικά 20 κλοπές σε σπίτια και αυτοκίνητα εξιχνιάστηκαν μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό που εκδόθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας έχει ως εξής:

«Εξιχνιάστηκαν είκοσι κλοπές σε οικίες και οχήματα στην Αιγιαλεία.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός κατηγορούμενου, μέλους εγκληματικής

ομάδας.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της συμμορίας

υπερβαίνει τις -74.000- ευρώ.

Εξιχνιάστηκαν, μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος

Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, δεκαεπτά κλοπές σε οικίες

και τρεις κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, που διαπράχθηκαν στην

Αιγιαλεία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα

για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακεκριμένες κλοπές και πρόληψη

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα,

τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος ενεργώντας από κοινού με άγνωστους

συνεργούς του από την 01-11-2025 έως τις 28-12-2025 διέπραξαν δεκαεπτά

κλοπές (δέκα τετελεσμένες – επτά απόπειρες), σε οικίες σε περιοχές της

Αιγιαλείας και σε περιοχή της Κορινθίας, αφαιρώντας κοσμήματα, κάμερα

ασφαλείας, ηλεκτρονικές συσκευές, το συνολικό χρηματικό ποσό των

-12.100- ευρώ και -500- δολάρια Αυστραλίας.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος με τους συνεργούς του αφαίρεσαν από τρία

σταθμευμένα οχήματα, τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ προκειμένου

να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές τοποθέτησαν

κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας σε όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο

τέλεσης κλοπών.

Επισημαίνεται ότι στις 29-01-2026 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ της Άμεσης

Δράσης Αττικής εντόπισαν σταθμευμένο σε περιοχή της Αττικής έτερο όχημα

ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης

κλοπών.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι από την

διάπραξη των κλοπών, υπερβαίνει τις -74.000- ευρώ.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων των κλοπών και η ταυτοποίηση του

κατηγορούμενου είναι αποτέλεσμα της ενδελεχούς έρευνας και της ανάλυσης

του τρόπου δράσης των μελών της συμμορίας (modus operandi) από τους

αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου».

