Το χαμένο κινητό πρόδωσε την μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία με θύμα την κόρη της

Η 38χρονη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη του υλικού, υποστηρίζοντας πως ενδεχομένως οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τη μεγαλύτερη κόρη της την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν

Το χαμένο κινητό πρόδωσε την μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία με θύμα την κόρη της
07 Φεβ. 2026 11:20
Pelop News

Φαίνεται ότι από το χαμένο κινητό τηλέφωνο της μητέρας άρχισε να ξετυλίγεται η υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στον Βόλο με θύμα την ανήλικη κόρη της.

Μόρνος: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά νερό, «ανάσα» από τις βροχοπτώσεις

Αν και δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία του Βόλου για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύλληψη της μητέρας ήταν αποτέλεσμα προανάκρισης που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία, από την οποία προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η γυναίκα έχασε το κινητό της τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των εορτών στην περιοχή των Παλαιών. Η συσκευή βρέθηκε από έναν πολίτη, ο οποίος διαπίστωσε ότι το τηλέφωνο δεν ήταν κλειδωμένο και, ερευνώντας το, εντόπισε εννέα φωτογραφίες της 7χρονης κόρης της γυναίκας σε γυμνές στάσεις. Ο πολίτης παρέδωσε αμέσως τη συσκευή στην αστυνομία, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν την Εισαγγελία.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε, πραγματοποιήθηκε άρση του απορρήτου και την Τετάρτη (04.02.2026) οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στην σπίτι της 38χρονης. Εκεί κατασχέθηκε η νέα της τηλεφωνική συσκευή, στην οποία βρέθηκαν αποθηκευμένες οι ίδιες φωτογραφίες που υπήρχαν και στην παλιά.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια, όπου η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε δίωξη για παιδική πορνογραφία και την παρέπεμψε στον ανακριτή. Η ίδια ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 38χρονη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη του υλικού, υποστηρίζοντας πως ενδεχομένως οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τη μεγαλύτερη κόρη της την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, ενώ η μεταφορά τους στη νέα συσκευή έγινε αυτόματα μέσω συγχρονισμού cloud.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:48 Νεκρός ο γιος γνωστού ράπερ, η επιβεβαίωση από τον Lil Jon
14:36 «Μπαλαρίνα»: Η δομή τρομοκρατικής οργάνωσης και τα πλοκάμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, πως και γιατί κανείς δεν γνώριζε κανέναν στο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, ΒΙΝΤΕΟ
14:30 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ LIVE
14:21 Τι συνέβη με το «Φιορ Ντι Λεβάντε»: Η απαγόρευση απόπλου και η συνέχιση των πλόων του
14:10 Τα συλλυπητήρια της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την απώλεια του Λευτέρη Σταυρόπουλου
14:09 Στη μάχη οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ
13:58 Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
13:48 Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός, οικογενειακός εμφύλιος!
13:36 Ναρκωτικά, αλκοόλ και κλοπή μετρητών και τραπεζικών καρτών
13:24 Εύκολες αποστολές για τις Πατρινές ομάδες στην Α2 Εθνική βολεϊ
13:12 «Βούλιαξε» από καθίζηση η Πατρών-Τρίπολη στο ύψος της Δίβρης, ΦΩΤΟ
13:00 Έκλεψαν μέχρι και αλυσοπρίονο προκαλώντας ζημιές πάνω από 2.000 ευρώ!
12:48 Χίος: Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι παιδιών μεταναστών στην Αθήνα
12:36 «Ποντικοί» πιάστηκαν στη φάκα σε Αγρίνιο και Αιτωλικό με λεία κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης από 5.000 ευρώ
12:24 ΗΠΑ: Διορία Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος έως τον Ιούνιο
12:12 Ρήμαξαν την Αιγιάλεια: Είκοσι κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων
12:00 «Γκρέμισαν» κοσμηματοπωλείο με αγροτικό στο Αίγιο: Πάνω από 30.000 ευρώ η λεία των 5 δραστών
11:48 Kέφι, μπρίο και αβίαστο γέλιο, ΦΩΤΟ
11:40 Πότε πέφτουν οι αργίες το 2026: Τσικνοπέμπτη, Πάσχα και Αγίου Πνεύματος
11:30 Ο ΝΟΠ χωρίς άγχος με Βουλιαγμένη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ