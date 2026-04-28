Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»

Συνεχίζεται η εσωτερική πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με τον Γιάννη Παππά να εξαπολύει νέα σκληρή επίθεση κατά του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να ακούει τη δική μας πρόταση», δίνοντας συνέχεια στην κριτική που ήδη άνοιξαν οι πέντε βουλευτές της ΝΔ με την κοινή επιστολή τους για το επιτελικό κράτος.

Ο κ. Παππάς έβαλε ευθέως στο στόχαστρο τον Άκη Σκέρτσο και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να έχουν ευθύνη επτά υπουργοί, δεκαπέντε υφυπουργοί και επτά πρόεδροι, αλλά να μην υπάρχει καμία εμπλοκή για εκείνον που, όπως υποστήριξε, είχε εποπτικό ρόλο. Στην ίδια παρέμβαση σημείωσε ότι ο υπουργός Επικρατείας θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι στενοί συνεργάτες του Μαξίμου έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση σε «όχι πολύ καλό δρόμο».

Αναφερόμενος στην επιστολή των πέντε βουλευτών, ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι η κοινή αυτή κίνηση δεν ήταν τυχαία, αφού, όπως ανέφερε, πρόκειται για πρόσωπα που έχουν κοινή πολιτική πορεία, γνωρίζουν τα προβλήματα της περιφέρειας και μοιράζονται την ίδια αγωνία για την υποβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Σύμφωνα με τον ίδιο, το «κερασάκι στην τούρτα» ήταν η τελευταία ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών, γεγονός που λειτούργησε ως καταλύτης για τη δημόσια παρέμβασή τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η αποτίμησή του για το ίδιο το μοντέλο του επιτελικού κράτους. Ο Γιάννης Παππάς αναγνώρισε ότι το 2019 το σχήμα αυτό συνέβαλε στην οργάνωση του κράτους και λειτούργησε σε περιόδους κρίσεων, όμως υποστήριξε ότι στην καθημερινή διακυβέρνηση δημιουργήθηκαν μεγάλα κενά και μια υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε πρόσωπα που δεν κρίνονται πολιτικά, αλλά μεταφέρουν τις ευθύνες στους βουλευτές όταν προκύπτουν προβλήματα.

Στην ίδια συνέντευξη, ο βουλευτής επιχείρησε να διευκρινίσει ότι η κριτική του δεν αφορά συλλήβδην όλους τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, λέγοντας ότι υπάρχουν εξωκοινοβουλευτικά στελέχη που πέτυχαν και έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Ωστόσο, επέμεινε πως το βασικό πρόβλημα είναι ότι κάποιοι αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν νομούς, περιφέρειες και τοπικές κοινωνίες, χωρίς να ακούγεται η γνώμη των βουλευτών που εκλέγονται και κρίνονται καθημερινά από τους πολίτες.

Η νέα αυτή δημόσια παρέμβαση δείχνει ότι το θέμα του επιτελικού κράτους δεν κλείνει εύκολα για τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, η κριτική που άνοιξε με την επιστολή των πέντε φαίνεται να αποκτά και προσωπικά χαρακτηριστικά, με τον Άκη Σκέρτσο να βρίσκεται πλέον ανοιχτά στο επίκεντρο της γαλάζιας δυσαρέσκειας. Το αν αυτή η πίεση θα μείνει σε επίπεδο προειδοποιητικών βολών ή θα πάρει πιο οργανωμένη μορφή, είναι κάτι που θα φανεί στις επόμενες κινήσεις του Μεγάρου Μαξίμου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

