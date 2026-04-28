Ελαμψε η Φαίη Μακρή στο Βαλκανικό πρωτάθλημα Kendo

Σημαντικές επιτυχίες κατέγραψε η Εθνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Kendo που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι στις 25–26 Απριλίου 2026, με διακρίσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην Πατρινή αθλήτρια του συλλόγου AO ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ / PATRAS BUTOKUKAI KENDO Φαίη Μακρή, η οποία ξεχώρισε με την αγωνιστική της παρουσία.

Κατέκτησε την 3η θέση στο εφηβικό κοριτσιών, ανεβαίνοντας στο βάθρο, ενώ τιμήθηκε και με το βραβείο Fighting Spirit, επιβεβαιώνοντας το μαχητικό της πνεύμα και την αγωνιστικότητά της.

Στην ίδια κατηγορία, την 3η θέση κατέλαβε και η Ήρα Οικονομίδη, συμβάλλοντας στη συνολική επιτυχία της ελληνικής αποστολής. Στο ατομικό γυναικών, η Αστερία Ακύλα κατέκτησε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την υψηλή της αγωνιστική αξία. Τη δεύτερη ημέρα των αγώνων, η ελληνική ομάδα γυναικών κατέκτησε τη 2η θέση στο ομαδικό, με τις Αστερία Ακύλα, Μαρία Παλαιολόγου και Δήμητρα Μαυρομούστακου να χαρίζουν το ασημένιο μετάλλιο στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η ομάδα ανδρών κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο, με τους Κωνσταντίνο Τριαντάφυλλο, Λίνο Λύτρα, Αβέρκιο Καράλη, Δημήτρη Δάναμο και Μηνά Τσαπούκη. Συνολικά, η ελληνική αποστολή επέστρεψε με ένα χρυσό, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή πρόοδο και την ισχυρή παρουσία του ελληνικού kendo στη βαλκανική σκηνή.

