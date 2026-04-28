Ελαμψε η Φαίη Μακρή στο Βαλκανικό πρωτάθλημα Kendo

28 Απρ. 2026 16:51
Σημαντικές επιτυχίες κατέγραψε η Εθνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Kendo που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι στις 25–26 Απριλίου 2026, με διακρίσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην Πατρινή αθλήτρια του συλλόγου AO ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ / PATRAS BUTOKUKAI KENDO Φαίη Μακρή, η οποία ξεχώρισε με την αγωνιστική της παρουσία.

Κατέκτησε την 3η θέση στο εφηβικό κοριτσιών, ανεβαίνοντας στο βάθρο, ενώ τιμήθηκε και με το βραβείο Fighting Spirit, επιβεβαιώνοντας το μαχητικό της πνεύμα και την αγωνιστικότητά της.

Στην ίδια κατηγορία, την 3η θέση κατέλαβε και η Ήρα Οικονομίδη, συμβάλλοντας στη συνολική επιτυχία της ελληνικής αποστολής.

Στο ατομικό γυναικών, η Αστερία Ακύλα κατέκτησε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την υψηλή της αγωνιστική αξία.

Τη δεύτερη ημέρα των αγώνων, η ελληνική ομάδα γυναικών κατέκτησε τη 2η θέση στο ομαδικό, με τις Αστερία Ακύλα, Μαρία Παλαιολόγου και Δήμητρα Μαυρομούστακου να χαρίζουν το ασημένιο μετάλλιο στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, η ομάδα ανδρών κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο, με τους Κωνσταντίνο Τριαντάφυλλο, Λίνο Λύτρα, Αβέρκιο Καράλη, Δημήτρη Δάναμο και Μηνά Τσαπούκη.

Συνολικά, η ελληνική αποστολή επέστρεψε με ένα χρυσό, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή πρόοδο και την ισχυρή παρουσία του ελληνικού kendo στη βαλκανική σκηνή.

18:35 «Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της» μαρτυρία σοκ για την καθηγήτρια, που σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας
18:28 Λευκωσία: Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στον ουρανό της πόλης
18:16 Ο Καναδάς για πρώτη φορά στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας
18:15 Η διαιτητής-αστυνομικός που συνέλαβε στην Πάτρα τον 89χρονο
18:08 Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 9χρονο αγόρι
18:00 Ψηφιακή «παγίδα» για τη φοροδιαφυγή εκτόξευσε τα έσοδα στην Πάτρα – Ρεκόρ στη Δυτική Ελλάδα
17:59 Ινδία: Άνδρας μετέφερε τη νεκρή αδελφή του σε τράπεζα για να αποδείξει ότι πέθανε
17:59 Επιστολή 89χρονου: «​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου»
17:54 Ο μετασχηματισμός του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο του τοπικού συνεδρίου LIBECCIO
17:50 Ζευγολατιό: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 56 πυροσβέστες, ΒΙΝΤΕΟ
17:50 ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για αγροτικό πετρέλαιο
17:43 Χρηματιστήριο: Κράτησε οριακά τις 2.200 μονάδες μέσα στο κύμα ρευστοποιήσεων
17:34 Τραμπ για βασιλιά Κάρολο: «Πάντα ήθελα να ζήσω στο Μπάκιγχαμ»
17:27 Εύβοια: Ράγισαν και οι πέτρες στο τελευταίο «αντίο» στον άτυχο 17χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
17:22 Κοινωνικός τουρισμός: Παράταση έως 29 Απριλίου για αιτήσεις
17:15 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Θεσμική εκτροπή» η απόφαση για τις υποκλοπές – Κάλεσμα για εκλογές
17:14 Μαθητές αντί για προσευχή τραγουδούσαν τον ύμνο του ΟΦΗ, ΒΙΝΤΕΟ
17:12 Τραγωδία στη Μόσχα: Φωτιά σε εργοτάξιο με 7 νεκρούς και 13 τραυματίες
17:03 Τεχνητή νοημοσύνη και υγεία: Πόσο ασφαλές είναι να εμπιστευόμαστε ένα chatbot;
17:00 Η μεγάλη εικόνα γύρω από τα ενεργειακά: Η ευκαιρία της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
