Άγκυρα: Γιατί βρίσκεται σε...πανικό μετά τις επαφές Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Το υπουργείο Άμυνας προσπάθησε ναδιασκεδάσει τις εντυπώσεις και να κατευνάσει τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στο εσωτερικό της Τουρκίας με τις «κορώνες», με αφορμή την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα αλλά και τη μετακίνηση δυνάμεων στην Κάρπαθο, τη Λήμνο αλλά και την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Χ, προβάλλει ότι, στη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Ειδικών Δυνάμεων Flintlock 2026, που διοργανώθηκε από τους Αμερικανούς στη Λιβύη, ένα τουρκικό UAV τύπου AKINCI TIHA απογειώθηκε από την Τουρκία και εντάχθηκε στην άσκηση, «ακολουθώντας τα σύνορα της θαλάσσιας ζώνης αρμοδιότητας που καθορίστηκαν στη Συμφωνία για τις Θαλάσσιες Ζώνες Αρμοδιότητας που υπογράφηκε το 2019 μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης».

Libya’da gerçekleştirilen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Ülkemizden havalanan ve “Tek Libya” “Tek Ordu” hedefiyle tatbikata katılan AKINCI TİHA 2019 yılında Türkiye-Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Anlaşması’nda belirlenen… pic.twitter.com/Q8NPm3Lyaa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2026

Με τον «φθηνό» αυτό τρόπο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας θέλησε να δηλώσει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι σε ισχύ και μάλιστα χρησιμοποιείται από την Τουρκία και για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η ανάρτηση αυτή φυσικά έχει να κάνει και με τη δεύτερη επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες στη Λιβύη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου, στην Τρίπολη, είχε συνομιλίες με το σύνολο της ηγεσίας στη δυτική Λιβύη, ενώ πριν λίγες ημέρες είχε επισκεφθεί και τη Βεγγάζη, όπου είχε συνάντηση με τον στρατάρχη Χαφτάρ και τους δύο γιους του, Σαντάμ και Χαλέντ.

Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει με την Τρίπολη και τη Βεγγάζη στην ενδυνάμωση των σχέσεων, αλλά και στη συνέχιση των συνομιλιών για οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο χωρών.

Η άσκηση Flintlock είναι η κορυφαία ετήσια πολυεθνική άσκηση ειδικών δυνάμεων της AFRICOM, που φέτος οργανώθηκε στη Σύρτη σε συνεργασία και με τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Ιταλίας. Όπως ανέφερε μάλιστα η αμερικανική πρεσβεία στη Λιβύη, είναι σημαντικό ότι στη διάρκεια της άσκησης συνεργάστηκαν δυνάμεις από την Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη.

Η Τουρκία πάντως κινείται με κάθε τρόπο ώστε να αναθερμάνει τις σχέσεις της και με τη Βεγγάζη και, στο πλαίσιο αυτό, μονάδα του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του οποίου την Γενική Διοίκηση πλεον έχει αναλάβει ο γιος του Χαφτάρ, Σαντάμ, έφθασε χθες στη Σμύρνη με τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος που πέταξε από τη Βεγγάζη, προκειμένου η δύναμη αυτή, να συμμετάσχει στην πολυεθνική άσκηση, EFES 2026, που διοργανώνει η Τουρκία.

