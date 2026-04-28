Άγκυρα: Γιατί βρίσκεται σε…πανικό μετά τις επαφές Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Πώς επιχειρεί να κρατήσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο «ζωντανό». Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας θέλησε να δηλώσει ότι το μνημόνιο είναι σε ισχύ και μάλιστα χρησιμοποιείται από την Άγκυρα και για στρατιωτικούς σκοπούς

Άγκυρα: Γιατί βρίσκεται σε...πανικό μετά τις επαφές Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη
28 Απρ. 2026 20:58
Το υπουργείο Άμυνας προσπάθησε ναδιασκεδάσει τις εντυπώσεις και να κατευνάσει τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στο εσωτερικό της Τουρκίας με τις «κορώνες», με αφορμή την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα αλλά και τη μετακίνηση δυνάμεων στην Κάρπαθο, τη Λήμνο αλλά και την Κύπρο.

Ινδία: Άνδρας ξέθαψε την αδελφή του και μετέφερε τη σορό της σε τράπεζα για να αποδείξει ότι είναι νεκρή!

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Χ, προβάλλει ότι, στη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Ειδικών Δυνάμεων Flintlock 2026, που διοργανώθηκε από τους Αμερικανούς στη Λιβύη, ένα τουρκικό UAV τύπου AKINCI TIHA απογειώθηκε από την Τουρκία και εντάχθηκε στην άσκηση, «ακολουθώντας τα σύνορα της θαλάσσιας ζώνης αρμοδιότητας που καθορίστηκαν στη Συμφωνία για τις Θαλάσσιες Ζώνες Αρμοδιότητας που υπογράφηκε το 2019 μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης».

Με τον «φθηνό» αυτό τρόπο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας θέλησε να δηλώσει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι σε ισχύ και μάλιστα χρησιμοποιείται από την Τουρκία και για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η ανάρτηση αυτή φυσικά έχει να κάνει και με τη δεύτερη επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες στη Λιβύη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου, στην Τρίπολη, είχε συνομιλίες με το σύνολο της ηγεσίας στη δυτική Λιβύη, ενώ πριν λίγες ημέρες είχε επισκεφθεί και τη Βεγγάζη, όπου είχε συνάντηση με τον στρατάρχη Χαφτάρ και τους δύο γιους του, Σαντάμ και Χαλέντ.

Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει με την Τρίπολη και τη Βεγγάζη στην ενδυνάμωση των σχέσεων, αλλά και στη συνέχιση των συνομιλιών για οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο χωρών.

Η άσκηση Flintlock είναι η κορυφαία ετήσια πολυεθνική άσκηση ειδικών δυνάμεων της AFRICOM, που φέτος οργανώθηκε στη Σύρτη σε συνεργασία και με τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Ιταλίας. Όπως ανέφερε μάλιστα η αμερικανική πρεσβεία στη Λιβύη, είναι σημαντικό ότι στη διάρκεια της άσκησης συνεργάστηκαν δυνάμεις από την Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη.

Η Τουρκία πάντως κινείται με κάθε τρόπο ώστε να αναθερμάνει τις σχέσεις της και με τη Βεγγάζη και, στο πλαίσιο αυτό, μονάδα του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του οποίου την Γενική Διοίκηση πλεον έχει αναλάβει ο γιος του Χαφτάρ, Σαντάμ, έφθασε χθες στη Σμύρνη με τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος που πέταξε από τη Βεγγάζη, προκειμένου η δύναμη αυτή, να συμμετάσχει στην πολυεθνική άσκηση, EFES 2026, που διοργανώνει η Τουρκία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:10 Πολλά μαζεμένα τα περίεργα για τον 89χρονο: Είχε αφήσει φυσίγγια σε εισαγγελέα, πήρε άδεια οπλοφορίας στα 81 του!
20:58 Άγκυρα: Γιατί βρίσκεται σε…πανικό μετά τις επαφές Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη
20:45 Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού. Τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος
20:38 Γεωργιάδης: «Διασκεδάζω πολύ με τους κομμουνιστές. Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μίρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια»
20:29 Ο σπάνιος γάμος του Φειδία Παναγιώτου με τη Στυλιάνα Αβερκίου
20:11 Ινδία: Άνδρας ξέθαψε την αδελφή του και μετέφερε τη σορό της σε τράπεζα για να αποδείξει ότι είναι νεκρή!
20:04 Πέθανε ο πιλότος Βασίλης Βασιλαράς, γιος του πρώην παίκτη του Διαγόρα και της Ρόδου, Γιώργου Βασιλαρά
19:51 Πάτρα: Το βίντεο από τη σύλληψη του 89χρονου «πιστολέρο» και η ατάκα του: «Θα με δείτε στις ειδήσεις»
19:37 Πώς σχεδίαζε ο 89χρονος την επίθεση, τι είπε στην Πάτρα στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
19:31 Σάλος, μαζική διαρροή δεδομένων με θύματα Νεϊμάρ και Ινφαντίνο!
19:20 Μαθητές Λυκείου μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ΒΙΝΤΕΟ
19:11 Χερσόνησος: Αγοράκι 5 χρονών υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μπήκε στο χειρουργείο
19:00 Η τεχνητή νοημοσύνη θα παίρνει αποφάσεις
18:57 ΗΑΕ εκτός OPEC: Τι σημαίνει η αποχώρηση για τις τιμές του πετρελαίου
18:51 Παρίσι: Χιλιάδες μέλισσες έκαναν φωλιά σε σέλα ποδηλάτου ΒΙΝΤΕΟ
18:49 Νεκρός άνδρας σε στάβλο στη Μεσσηνία
18:43 Live: Ο Τραμπ υποδέχεται τον βασιλιά Κάρολο στον Λευκό Οίκο
18:42 Στον Peloponnisos FM οι ηθοποιοί της παράστασης «Ποια Ελένη;»-Ξεχάστε οτι ξέρατε για τον Τρωικό πόλεμο
18:35 «Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της» μαρτυρία σοκ για την καθηγήτρια, που σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας
18:28 Λευκωσία: Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στον ουρανό της πόλης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
