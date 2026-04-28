Πώς σχεδίαζε ο 89χρονος την επίθεση, τι είπε στην Πάτρα στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Όλα δείχνουν ότι σχεδόν εδώ και ένα χρόνο, φαίνεται ότι σχεδίαζε τις επιθέσεις του και τη μετέπειτα μεγάλη «απόδραση» στην Ιταλία, ο ηλικιωμένος «πιστολέρο» του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου.

Επιστολή 89χρονου: «​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου»

Ο 89χρονος, που συνελήφθη στην Πάτρα, όπως είπε στους αστυνομικούς, είχε πάρει την απόφαση για το αιματοκύλισμα, καθώς δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη στην Ελλάδα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ηλικιωμένος «εισβολέας» του ΕΦΚΑ λάμβανε παράλληλα, δυο συντάξεις από τη Γερμανία όπου δούλευε αλλά και από τις ΗΠΑ (από το Σικάγο μάλιστα ελάμβανε μηνιαίως 2600 δολάρια) και το γεγονός, ότι δεν μπορούσε να λαμβάνει χρήματα και από την Ελλάδα, τον είχε εξοργίσει.

Έτσι, πριν ένα χρόνο, έβγαλε νέα αστυνομική ταυτότητα φροντίζοντας παράλληλα να ανανεώσει και το διαβατήριο του έτσι ώστε μετά το κακό που σχεδίαζε να κάνει σε βάρος αθώων ανθρώπων, για να πάρει εκδίκηση, να την «κοπανήσει».

Τον αποκάλυψε ο ταξιτζής

Στην τελική φάση του σχεδίου του πέρασε πριν δυο ημέρες. Από κατάστημα ψιλικών κοντά στο σπίτι του, ναύλωσε ένα ταξί για να τον πάει από τα Κάτω Πατήσια, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, στη συνέχεια στα δικαστήρια της οδού Λουκάρεως και από εκεί στην Πάτρα.

Έτσι, λίγο πριν τις 10:30 κατέβηκε από το ταξί, έχοντας στην καπαρντίνα κρυμμένα την καραμπίνα και το πιστόλι και αφήνοντας στο όχημα μια τσάντα με κάποια προσωπικά πράγματα που είχε μαζί του.

Ο οδηγός όμως, επειδή δεν μπορούσε να σταθμεύσει για ώρα στο σημείο, όταν διαπίστωσε ότι δεν επιστρέφει, αποχώρησε. Μόλις πληροφορήθηκε για την επίθεση του υπερήλικα, τηλεφώνησε στην Αστυνομία και είπε όλα όσα γνώριζε.

Έτσι, οι αστυνομικοί, άρχισαν να «χτενίζουν» την Πάτρα, προκειμένου να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Το ταξίδι στην Ιταλία

Στον 89χρονο, είχε γίνει εμμονή την τελευταία δεκαετία, το γεγονός ότι δεν έβγαζε σύνταξη από το ελληνικό κράτος. Δεν μπορούσε με τίποτα να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση και θεωρούσε συνυπεύθυνη και την ελληνική Δικαιοσύνη.

Το 2018 δε, είχε επισκεφθεί και πάλι το Πρωτοδικείο, συναντήθηκε με δικαστικό λειτουργό και όταν δεν πήρε τις απαντήσεις που ήθελε, άφησε πάνω στο γραφείο τέσσερις σφαίρες και απομακρύνθηκε.

Τότε, είχε συλληφθεί και είχε οδηγηθεί για νοσηλεία σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα. Τον τελευταίο χρόνο, είχε πάρει την απόφαση να φύγει μια για πάντα από τη χώρα.

Πριν αποδράσει όμως, ήθελε να πάρει εκδίκηση, όπως του είχε καρφωθεί στο μυαλό του και να κάνει κακό. Συνυπεύθυνους θεωρούσε τον ΕΦΚΑ και τη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το αρρωστημένο σχέδιο του αφού πυροβολούσε τα θύματά του, θα πήγαινε στην Πάτρα, θα διανυκτέρευε και στη συνέχεια θα έφευγε στην Ιταλία.

Έτσι αστυνομικοί, «χτένισαν» όλα τα σημεία που βρισκόταν κοντά στα ΚΤΕΛ και τα ξενοδοχεία και σε ένα από αυτά, όταν ρώτησαν τους υπαλλήλους αν τον έχουν δει και τους είπαν ότι πριν λίγη ώρα, εμφανίστηκε και έκλεισε δωμάτιο, έκαναν έφοδο και του πέρασαν χειροπέδες.

