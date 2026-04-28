Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού. Τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος

Όσα επισήμανε ο πρωθυπουργός στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο με θέμα το «Σύγχρονο κράτος για όλους», με επίκεντρο τις μεταρρυθμίσεις, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

28 Απρ. 2026 20:45
«Το 2030 θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την σύσταση του ελληνικού Κράτους και ενόψει των εκλογών του 2027 πρέπει όλοι να αναλογιστούμε που ήμασταν αλλά και που θέλουμε να φτάσουμε» . Αυτά τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο 5ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που διεξάγεται στο Ναύπλιο, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση για το «Σύγχρονο Κράτος», τόνισε ότι αυτά τα οποία ξεκίνησαν να γίνονται το 2019 είχαν σχεδιαστεί πριν τις εκλογές. «Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ σοβαρών κομμάτων και σοβαρών κυβερνήσεων και όσων σκέφτονται μόνο την Κυριακή των εκλογών και όχι τη Δευτέρα μετά από αυτές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απεδείχθη μια τεράστια επιτυχία με την οποία αντιμετωπίσαμε μια σειρά από μεγάλα γραφειοκρατικά προβλήματα» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι ότι όλα ξεκινούν από μια κεντρική προσέγγιση: Το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη, να ακούει τους πολίτες και αναφέρθηκε στην αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους πολίτες:

Η απάντηση Μητσοτάκη για το επιτελικό κράτος
«Τις τελευταίες 10 μέρες ήρθα σε στενότερη επαφή από ήθελα με το ΕΣΥ. Αυτό που αναφέρθηκε, η αξιολόγηση που γίνεται από τους πολίτες περιγράφει μια διαφορετική εικόνα, διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στα ΜΜΕ. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα. Η εικόνα του ΕΣΥ είναι ότι αλλάζει» είπε ο κ. Μητσοτάκης και αμέσως μετά αναφέρθηκε στο επιτελικό κράτος λέγοντας: « Πήραμε 36 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης που αξιοποιούμε επ’ ωφελεία των πολιτών. Αν πιστεύει κάποιος ότι αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν είχαν χρησιμοποιηθεί, επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και χωρίς σφιχτό συντονισμό, ας έρθει να μου το πει».

«Πολλοί δεν θυμόμαστε πώς ήταν το κράτος πριν το 2019. Γιατί θεωρούμε αυτό που πετύχαμε κεκτημένο. Δεν ήταν καθόλου αυτονόητη η διαδρομή. Αυτή η προσήλωση στον στόχο μας υποχρεώνει να θέτουμε πιο φιλόδοξους στόχους. Για παράδειγμα, η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης» είπε επίσης ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού. Δεν γίνεται πολιτική χωρίς δεδομένα, με διαίσθηση. Πρέπει να σκάψεις στο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει πολιτική για τον πολίτη. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στην αντιπολίτευση…».

Στο τέλος του 2026 δεν θα έχουμε το υψηλότερο χρέος
Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης μνεία στην πολιτική της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής η οποία όπως είπε «μας επέτρεψε μεγάλα πλεονάσματα για να συζητούμε πόσα χρήματα θα επιστρέψουμε στην κοινωνία και ταυτόχρονα να μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος της χώρας, το βάρος που καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας, με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της οποιασδήποτε οικονομίας στον κόσμο – στο τέλος αυτού του χρόνου η Ελλάδα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

