Γεωργιάδης: «Διασκεδάζω πολύ με τους κομμουνιστές. Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μίρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια»

Λάβρος κατά της αντιπολίτευσης εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας από το βήμα του 5ου προσυνέδριου της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα «Σύγχρονο κράτος για όλους»

28 Απρ. 2026 20:38
O Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε λάβρος κατά της αντιπολίτευσης από το βήμα του 5ου προσυνέδριου της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα «Σύγχρονο κράτος για όλους», που έπλεξε το εγκώμιο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μίρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια, μιας αντιπολίτευσης που δεν έχει να προτείνει απολύτως τίποτα για τη χώρα και ΜΜΕ που ελέγχονται από συμφέροντα που κοιμούνται και ξυπνούν με το πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να έρθει ποιος;», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε στην θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, αναφερόμενος στις συμφωνίες στα ενεργειακά, αλλά και στο πλεόνασμα στα δημοσιονομικά της χώρας.

«Αναρωτιέμαι πώς πρέπει να αισθάνεται κανείς όντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει πετύχει τις τελευταίες 15 μέρες τα εξής: Υπεγράφη η συμφωνία της Exxon και της Energean και προχωράμε σε εξορύξεις στο Ιόνιο, στη συνέχεια απολαύσατε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να σας πλέκει το εγκώμιο που ακούστηκε και στους γείτονές μας που καταλαβαίνουν ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι απόλυτα επιτυχημένη. Μετά δώσαμε 500 εκ. από την υπεραπόδοση της οικονομίας στον ελληνικό λαό, τώρα η αντιπολίτευση γκρινιάζει γιατί μόνο 500 εκατομμύρια».

Μάλιστα απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκης που ήταν παρών στη συζήτηση, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επίσκεψη Μακρόν λέγοντας: «Υποδεχθήκατε τον πρόεδρο Μακρόν σε ένα εξαιρετικό διήμερο για όσους έχουν λίγο πατριωτισμό μέσα τους».

«Διασκεδάζω πολύ με τους κομμουνιστές»
Ο υπουργός Υγείας δεν ξέχασε και τους «κομμουνιστές», λέγοντας χαρακτηριστικά πώς είναι η μεγαλύτερή του διασκέδαση. «Διασκεδάζω πολύ με τους κομμουνιστές. Άμα πάω σε νοσοκομείο και δεν τους βρω στενοχωριέμαι», είπε.

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στα όσα επιτελούνται στην χώρα μας λέγοντας: «Αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι πρέπει να το κάνουμε εμείς: Πρέπει να προβάλλουμε το έργο μας γιατί τώρα χτίζεται η καινούργια Ελλάδα».

