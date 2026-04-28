Παρίσι: Χιλιάδες μέλισσες έκαναν φωλιά σε σέλα ποδηλάτου ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σμήνος περίπου 10.000 μελισσών συγκεντρώθηκε κάτω από σέλα ποδηλάτου στο Παρίσι, με τους περαστικούς να καταγράφουν το σπάνιο θέαμα από απόσταση ασφαλείας.

28 Απρ. 2026 18:51
Pelop News

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν περαστικοί στο Παρίσι, όταν χιλιάδες μέλισσες συγκεντρώθηκαν κάτω από τη σέλα ενός ποδηλάτου, έξω από σταθμό του μετρό κοντά στην περιοχή του Λούβρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή και πολύ γρήγορα τράβηξε την προσοχή όσων βρίσκονταν στο σημείο. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φαίνεται το σμήνος να έχει σχηματίσει μια μεγάλη μάζα ακριβώς κάτω από τη σέλα του ποδηλάτου.

Οι περαστικοί στάθηκαν σε απόσταση ασφαλείας, τραβώντας βίντεο και φωτογραφίες από το εντυπωσιακό σκηνικό, ενώ οι Αρχές απέκλεισαν προσωρινά το σημείο με κορδέλες μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των εντόμων.

Μελισσοκόμος απομάκρυνε τις μέλισσες με καπνό

Στο σημείο κλήθηκε μελισσοκόμος, ο οποίος χρησιμοποίησε την τεχνική του καπνίσματος για να απομακρύνει σταδιακά τις μέλισσες από το ποδήλατο.

Η διαδικασία έγινε τμηματικά, ώστε το σμήνος να μεταφερθεί με ασφάλεια σε ειδική κυψέλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μέλισσες υπολογίζονται σε περίπου 10.000.

Όσο για το τι μπορεί να τις προσέλκυσε στο συγκεκριμένο σημείο, ο μελισσοκόμος ανέφερε ότι πιθανή αιτία είναι είτε λουλούδια που βρίσκονται στην περιοχή είτε κάποια ουσία που ενδέχεται να είχε χρησιμοποιηθεί πάνω στο ποδήλατο.

Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους περαστικούς και έγινε γρήγορα θέμα στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς το σμήνος κάτω από τη σέλα δημιούργησε μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη ακόμη και σε μια πόλη όπως το Παρίσι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ