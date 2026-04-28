Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν περαστικοί στο Παρίσι, όταν χιλιάδες μέλισσες συγκεντρώθηκαν κάτω από τη σέλα ενός ποδηλάτου, έξω από σταθμό του μετρό κοντά στην περιοχή του Λούβρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή και πολύ γρήγορα τράβηξε την προσοχή όσων βρίσκονταν στο σημείο. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φαίνεται το σμήνος να έχει σχηματίσει μια μεγάλη μάζα ακριβώς κάτω από τη σέλα του ποδηλάτου.

Οι περαστικοί στάθηκαν σε απόσταση ασφαλείας, τραβώντας βίντεο και φωτογραφίες από το εντυπωσιακό σκηνικό, ενώ οι Αρχές απέκλεισαν προσωρινά το σημείο με κορδέλες μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των εντόμων.

Un essaim d’au moins 10 000 abeilles s’est formé sous la selle d’un vélo samedi après-midi, près du musée du Louvre, à Paris. #franceinfo pic.twitter.com/dom4ek3STM — franceinfo (@franceinfo) April 28, 2026

Μελισσοκόμος απομάκρυνε τις μέλισσες με καπνό

Στο σημείο κλήθηκε μελισσοκόμος, ο οποίος χρησιμοποίησε την τεχνική του καπνίσματος για να απομακρύνει σταδιακά τις μέλισσες από το ποδήλατο.

Η διαδικασία έγινε τμηματικά, ώστε το σμήνος να μεταφερθεί με ασφάλεια σε ειδική κυψέλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μέλισσες υπολογίζονται σε περίπου 10.000.

Όσο για το τι μπορεί να τις προσέλκυσε στο συγκεκριμένο σημείο, ο μελισσοκόμος ανέφερε ότι πιθανή αιτία είναι είτε λουλούδια που βρίσκονται στην περιοχή είτε κάποια ουσία που ενδέχεται να είχε χρησιμοποιηθεί πάνω στο ποδήλατο.

Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους περαστικούς και έγινε γρήγορα θέμα στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς το σμήνος κάτω από τη σέλα δημιούργησε μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη ακόμη και σε μια πόλη όπως το Παρίσι.

