Λευκωσία: Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στον ουρανό της πόλης

Ο ουρανός της Λευκωσίας τράβηξε όλα τα βλέμματα, την ώρα που ισχυρές βροχές και χαλάζι δοκίμαζαν τα ορεινά της Κύπρου.

28 Απρ. 2026 18:28
Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο φαινόμενο αντίκρισαν οι πολίτες στην Κύπρο το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου, όταν ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη Λευκωσία.

Το φαινόμενο ήταν ορατό από αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας και πολύ γρήγορα προκάλεσε κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρήστες κατέγραψαν την πορεία του στροβιλισμού από διαφορετικά σημεία της πόλης, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τον εντυπωσιακό σχηματισμό μέσα στον συννεφιασμένο ουρανό.

Αναρτήσεις, όπως αυτές στη σελίδα «Καιρόφιλοι» στο Facebook, δείχνουν το μέγεθος του φαινομένου, το οποίο ξεχώριζε καθαρά στον ορίζοντα και τράβηξε αμέσως τα βλέμματα.

Ανεμοστρόβιλος στη Λευκωσία και έντονη αστάθεια

Η εμφάνιση του ανεμοστρόβιλου στη Λευκωσία δεν ήταν το μοναδικό έντονο καιρικό φαινόμενο της ημέρας. Η κακοκαιρία επηρέασε με σφοδρότητα και τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κύπρου, όπου σημειώθηκαν ισχυρές καταιγίδες και μεγάλες ποσότητες βροχής.

Στην περιοχή του Τροόδους, η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Πρόδρομο καταγράφηκαν 55,5 χιλιοστά βροχής μέσα σε έξι ώρες, ποσότητα που ξεπέρασε την κανονική τιμή των 53,6 χιλιοστών για ολόκληρο τον Απρίλιο.

Η εικόνα αυτή δείχνει το μέγεθος της ατμοσφαιρικής αστάθειας που επικράτησε στο νησί, με τον καιρό να αλλάζει απότομα και να δημιουργεί συνθήκες έντονης κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές.

Χαλάζι και ζημιές στο Τρόοδος

Στο επίκεντρο των φαινομένων βρέθηκε και η οροσειρά του Τροόδους, όπου σημειώθηκαν σφοδρές χαλαζοπτώσεις. Το χαλάζι κάλυψε δρόμους και πλαγιές, δημιουργώντας εικόνες που παρέπεμπαν περισσότερο σε χειμωνιάτικο σκηνικό.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες, καθώς η έντονη χαλαζόπτωση έπληξε περιοχές των ορεινών.

Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απότομη μεταβολή του καιρού, σε μια ημέρα που εξελίχθηκε σε επεισόδιο έντονης καιρικής αστάθειας.

Ο ανεμοστρόβιλος στη Λευκωσία, σε συνδυασμό με τις ισχυρές βροχές και το χαλάζι στο Τρόοδος, δημιούργησε ένα σκηνικό ακραίων καιρικών φαινομένων, με εικόνες που έγιναν γρήγορα αντικείμενο συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

