Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 ακόμη τραυματίστηκαν από φωτιά στη Μόσχα, η οποία ξέσπασε την Τρίτη σε υπό κατασκευή κτίριο στο βόρειο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ημιτελές πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Αεροπόρτ και εξαπλώθηκε στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο, προτού οι πυροσβέστες καταφέρουν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

The death toll from a fire in northern Moscow has risen to five. Nine people are being treated by medics, and 31 have been rescued, the Ministry of Emergency Situations reported. A fire train has arrived to extinguish a large blaze in northern Moscow; emergency services say… pic.twitter.com/WhS2B2pJUa — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) April 28, 2026

Πάνω από 30 διασώσεις από το κτίριο

Σύμφωνα με τις ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, περισσότεροι από 30 άνθρωποι διασώθηκαν από το σημείο, ενώ εκτιμάται ότι μέσα ή γύρω από το εργοτάξιο βρίσκονταν έως και 200 άτομα.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό εξοπλισμό για να προσεγγίσουν τους επάνω ορόφους, την ώρα που ομάδες διάσωσης επιχειρούσαν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο είχε γεμίσει καπνούς.

There’s a fucking fire in Moscow, three people have already died. We’re still waiting. – Ukrainian News pic.twitter.com/2TgncUJdd3 — CHRIS (@c_chris10) April 28, 2026

Έρευνα για πιθανές παραβιάσεις ασφάλειας

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ασφάλειας στις κατασκευές. Παράλληλα, οι ανακριτές εξετάζουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ρωσικά μέσα μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε οκτώ, επικαλούμενα την Επιτροπή Ερευνών της Μόσχας, ωστόσο οι αρχικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το TASS και αναπαρήχθησαν διεθνώς έκαναν λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς και 13 τραυματίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



