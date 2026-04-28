Τραγωδία στη Μόσχα: Φωτιά σε εργοτάξιο με 7 νεκρούς και 13 τραυματίες

Η φωτιά ξέσπασε σε ημιτελές πολυώροφο κτίριο στη βόρεια Μόσχα, όπου φέρεται να βρίσκονταν έως και 200 άνθρωποι, με τις αρχές να ερευνούν πιθανές παραβιάσεις ασφάλειας.

28 Απρ. 2026 17:12
Pelop News

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 ακόμη τραυματίστηκαν από φωτιά στη Μόσχα, η οποία ξέσπασε την Τρίτη σε υπό κατασκευή κτίριο στο βόρειο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ημιτελές πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Αεροπόρτ και εξαπλώθηκε στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο, προτού οι πυροσβέστες καταφέρουν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Πάνω από 30 διασώσεις από το κτίριο

Σύμφωνα με τις ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, περισσότεροι από 30 άνθρωποι διασώθηκαν από το σημείο, ενώ εκτιμάται ότι μέσα ή γύρω από το εργοτάξιο βρίσκονταν έως και 200 άτομα.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό εξοπλισμό για να προσεγγίσουν τους επάνω ορόφους, την ώρα που ομάδες διάσωσης επιχειρούσαν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο είχε γεμίσει καπνούς.

Έρευνα για πιθανές παραβιάσεις ασφάλειας

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ασφάλειας στις κατασκευές. Παράλληλα, οι ανακριτές εξετάζουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ρωσικά μέσα μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε οκτώ, επικαλούμενα την Επιτροπή Ερευνών της Μόσχας, ωστόσο οι αρχικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το TASS και αναπαρήχθησαν διεθνώς έκαναν λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς και 13 τραυματίες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Live: Ο Τραμπ υποδέχεται τον βασιλιά Κάρολο στον Λευκό Οίκο
18:42 Στον Peloponnisos FM οι ηθοποιοί της παράστασης «Ποια Ελένη;»-Ξεχάστε οτι ξέρατε για τον Τρωικό πόλεμο
18:35 «Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της» μαρτυρία σοκ για την καθηγήτρια, που σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας
18:28 Λευκωσία: Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στον ουρανό της πόλης
18:16 Ο Καναδάς για πρώτη φορά στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας
18:15 Η διαιτητής-αστυνομικός που συνέλαβε στην Πάτρα τον 89χρονο
18:08 Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 9χρονο αγόρι
18:00 Ψηφιακή «παγίδα» για τη φοροδιαφυγή εκτόξευσε τα έσοδα στην Πάτρα – Ρεκόρ στη Δυτική Ελλάδα
17:59 Ινδία: Άνδρας μετέφερε τη νεκρή αδελφή του σε τράπεζα για να αποδείξει ότι πέθανε
17:59 Επιστολή 89χρονου: «​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου»
17:54 Ο μετασχηματισμός του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο του τοπικού συνεδρίου LIBECCIO
17:50 Ζευγολατιό: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 56 πυροσβέστες, ΒΙΝΤΕΟ
17:50 ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για αγροτικό πετρέλαιο
17:43 Χρηματιστήριο: Κράτησε οριακά τις 2.200 μονάδες μέσα στο κύμα ρευστοποιήσεων
17:34 Τραμπ για βασιλιά Κάρολο: «Πάντα ήθελα να ζήσω στο Μπάκιγχαμ»
17:27 Εύβοια: Ράγισαν και οι πέτρες στο τελευταίο «αντίο» στον άτυχο 17χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
17:22 Κοινωνικός τουρισμός: Παράταση έως 29 Απριλίου για αιτήσεις
17:15 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Θεσμική εκτροπή» η απόφαση για τις υποκλοπές – Κάλεσμα για εκλογές
17:14 Μαθητές αντί για προσευχή τραγουδούσαν τον ύμνο του ΟΦΗ, ΒΙΝΤΕΟ
17:12 Τραγωδία στη Μόσχα: Φωτιά σε εργοτάξιο με 7 νεκρούς και 13 τραυματίες
