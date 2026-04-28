Φωτιά σε σκάφος στη Βενετία ξέσπασε λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Τρίτης, 28 Απριλίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό calle larga Piave, όταν, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες στο μικρό σκάφος.

Φωτιά σε σκάφος στη Βενετία

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν αρχικά σε ένα μικρό σκάφος, ενώ κοντά στο σημείο υπήρξε και δεύτερη εστία πυρκαγιάς σε άλλο σκάφος, χωρίς όμως να πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τη φωτιά προσπάθησαν να περιορίσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρες, μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης.

Ο ιδιοκτήτης του σκάφους υπέστη έγκαυμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης:

Intervento all’alba per i #vigilidelfuoco di #Venezia, in fiamme un’imbarcazione ormeggiata in un canale del sestiere di Cannaregio: evitata la propagazione dell’#incendio a strutture e natanti vicini#28aprile pic.twitter.com/uXzhamQCor — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 28, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



