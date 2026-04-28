Φωτιά σε σκάφος στη Βενετία: Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης, δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Βενετία, όταν μικρό σκάφος πήρε φωτιά και ο ιδιοκτήτης του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με έγκαυμα στο χέρι.

Φωτιά σε σκάφος στη Βενετία: Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης, δείτε βίντεο
28 Απρ. 2026 16:21
Pelop News

Φωτιά σε σκάφος στη Βενετία ξέσπασε λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Τρίτης, 28 Απριλίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό calle larga Piave, όταν, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες στο μικρό σκάφος.

Φωτιά σε σκάφος στη Βενετία

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν αρχικά σε ένα μικρό σκάφος, ενώ κοντά στο σημείο υπήρξε και δεύτερη εστία πυρκαγιάς σε άλλο σκάφος, χωρίς όμως να πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τη φωτιά προσπάθησαν να περιορίσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρες, μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης.

Ο ιδιοκτήτης του σκάφους υπέστη έγκαυμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ