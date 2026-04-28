Από τις δημόσιες αιχμές και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύγκρουση του Έλον Μασκ με τον επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, περνά πλέον στο δικαστήριο.

Οι δύο πρώην συνεργάτες βρίσκονται από την Τρίτη αντιμέτωποι σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, σε μια δίκη που αναμένεται να διαρκέσει έναν μήνα και θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μασκ κατηγορεί τον Άλτμαν ότι τον εξαπάτησε οικονομικά και ότι η OpenAI εγκατέλειψε την αρχική μη κερδοσκοπική της αποστολή. Ζητά αποζημιώσεις ύψους 150 δισ. δολαρίων, αλλά και ριζικές αλλαγές στη διοίκηση της εταιρείας.

Η OpenAI απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Μασκ κινείται από ζήλια και προσπαθεί να βλάψει έναν σημαντικό ανταγωνιστή.

MUSK VS ALTMAN OPENAI TRIAL BEGINS Elon Musk’s $134B lawsuit against Sam Altman goes to court, alleging OpenAI abandoned its nonprofit mission. The case pits two co-founders now leading rival AI ventures, both reportedly preparing for IPOs. Prediction markets are split, with… pic.twitter.com/SlUNdohfTX — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 27, 2026

Η σύγκρουση γύρω από την OpenAI

Η αγωγή του Μασκ στρέφεται επίσης κατά της OpenAI, του συνιδρυτή και προέδρου της, Γκρεγκ Μπρόκμαν, αλλά και κατά της Microsoft, την οποία κατηγορεί ότι συνέβαλε στο σχέδιο για την εμπορική αξιοποίηση της εταιρείας.

Η Microsoft αρνείται τους ισχυρισμούς.

Ο Μασκ ζητά δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό που οι δικηγόροι του περιγράφουν ως «αδικαιολόγητα κέρδη». Σύμφωνα με την πλευρά του, τα χρήματα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του μη κερδοσκοπικού τμήματος της OpenAI.

Παράλληλα, επιδιώκει αλλαγές στη λειτουργία της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και την απομάκρυνση του Άλτμαν.

Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν τόσο ο Μασκ όσο και ο Άλτμαν, σε μια υπόθεση που, όπως εκτιμάται, δεν αφορά μόνο την προσωπική τους αντιπαράθεση, αλλά και την κατεύθυνση που θα πάρει η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια.

«Ο Μασκ και ο Άλτμαν είναι τόσο μεγάλοι, τόσο υπερβολικοί και τόσο απρόσιτοι», λέει η Σάρα Φέντερμαν, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, η οποία ειδικεύεται στην επίλυση συγκρούσεων. «Αυτό είναι που τους κάνει τόσο ενδιαφέροντες να τους παρακολουθείς καθώς συγκρούονται».

Από την κοινή αποστολή στη ρήξη

Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015 από τους Μασκ και Άλτμαν ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με στόχο την ανάπτυξη της τεχνητής γενικής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν το 2012 μέσω επενδυτή της Σίλικον Βάλεϊ. Ο Άλτμαν, τότε ακόμη στα είκοσί του και 14 χρόνια νεότερος από τον Μασκ, παρουσίασε την ιδέα της OpenAI στον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX.

Εκείνη την περίοδο, ο Μασκ βρισκόταν στο απόγειο της επιρροής του λόγω της Tesla και της SpaceX, ενώ ο Άλτμαν ήταν κυρίως γνωστός στους κύκλους της Σίλικον Βάλεϊ.

Στα πρώτα χρόνια της OpenAI, οι δύο άνδρες φαίνεται πως μοιράζονταν κοινή πίστη στις δυνατότητες της τεχνολογίας. Σε κοινή εμφάνισή τους το 2015, ο Μασκ είχε χαρακτηρίσει την τεχνητή νοημοσύνη ως τη μοναδική τεχνολογία που «θα μπορούσε να αλλάξει περισσότερο την ανθρωπότητα», προσθέτοντας όμως ότι ήταν «πολύ αμφίβολη» και «γεμάτη δυσκολίες».

Η σχέση τους άρχισε να διαρρηγνύεται όταν η OpenAI κινήθηκε προς κερδοσκοπική δομή. Ο Μασκ αποχώρησε το 2018, έπειτα από διαφωνίες για τον έλεγχο της εταιρείας, και σήμερα κατηγορεί την ηγεσία της ότι πρόδωσε τον αρχικό σκοπό.

Λίγους μήνες πριν από την αποχώρησή του, είχε γράψει σε email: «Παιδιά, βαρέθηκα. Είτε κάντε κάτι μόνοι σας είτε συνεχίστε με την OpenAI ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Δεν θα χρηματοδοτήσω πλέον την OpenAI μέχρι να δεσμευτείτε σθεναρά να παραμείνετε στις θέσεις σας, αλλιώς θα είμαι απλώς ένας ανόητος που ουσιαστικά σας παρέχει δωρεάν χρηματοδότηση για να δημιουργήσετε μια startup».

Το ChatGPT και η νέα σύγκρουση

Το 2022, η OpenAI άλλαξε τα δεδομένα στην καταναλωτική τεχνητή νοημοσύνη με την κυκλοφορία του ChatGPT, το οποίο μέσα σε λίγους μήνες έφτασε τους 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον μήνα.

Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης.

Ο Μασκ, ο οποίος ίδρυσε τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την xAI, υποστηρίζει ότι η OpenAI υπηρετεί πλέον εμπορικά συμφέροντα, κυρίως της Microsoft.

Το 2024 προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ισχυριζόμενος ότι επένδυσε περίπου 40 εκατ. δολάρια και εξαπατήθηκε. Από την άλλη πλευρά, η OpenAI υποστηρίζει ότι ο Μασκ προσπάθησε επανειλημμένα να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας.

Πέρυσι, ο Μασκ και ομάδα επενδυτών πρότειναν να αγοράσουν τα περιουσιακά στοιχεία της OpenAI έναντι 97,4 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία, η οποία είχε αποτιμηθεί στα 157 δισ. δολάρια σε πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης, απέρριψε την πρόταση.

Ο Άλτμαν απάντησε τότε μέσω της πλατφόρμας X: «Όχι, ευχαριστούμε, αλλά θα αγοράσουμε το Twitter για 9,74 δισεκατομμύρια δολάρια αν θέλεις». Ο Μασκ ανταπάντησε σχολιάζοντας: «Απατεώνας».

Μια δίκη με χαρακτήρα «μάχης τιτάνων»

Η υπόθεση έχει ήδη χαρακτηριστεί ως αναμέτρηση χωρίς προηγούμενο, με ειδικούς να τη συγκρίνουν με «μάχη του King Kong με τον Godzilla».

Οι δύο πλευρές αναμένεται να παρουσιάσουν εκτενείς μαρτυρίες. Μεταξύ όσων αναμένεται να καταθέσουν βρίσκεται ο επικεφαλής της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, καθώς και πρώην επιστήμονες της OpenAI, όπως η Μίρα Μουράτι και ο Ίλια Σούτσκεβερ.

Στη διαδικασία αναμένεται επίσης να καταθέσει η Σίβον Ζίλις, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI και μητέρα τεσσάρων παιδιών του Μασκ.

Την υπόθεση θα κρίνει εννεαμελής επιτροπή ενόρκων, υπό την εποπτεία της δικαστού Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς, η οποία έχει καταστήσει σαφές ότι ο πλούτος και η επιρροή των εμπλεκομένων δεν θα επηρεάσουν τη διαδικασία.

Οι λεπτομέρειες γύρω από τη δίκη

Προσωπικές και παρασκηνιακές λεπτομέρειες έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται στο φως ενόψει της δίκης, καθώς οι δικηγόροι των δύο πλευρών διαφωνούν για το ποια στοιχεία και ποιες καταθέσεις θα παρουσιαστούν στους ενόρκους.

Σύμφωνα με απόφαση της δικαστού, η χρήση της λεγόμενης ουσίας «rhino ket» από τον επικεφαλής της Tesla, όπως αποκαλείται στη Σίλικον Βάλεϊ, δεν θα επιτραπεί να τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και η νομική ομάδα του Μασκ. Σύμφωνα με το Business Insider, ένας από τους δικηγόρους του εργάζεται περιστασιακά ως κλόουν στον ελεύθερο χρόνο του.

Ένας άλλος δικηγόρος του, ο οποίος δραστηριοποιείται παράλληλα ως παραγωγός στο Χόλιγουντ, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο αφιερώματος του Vanity Fair.

Το διακύβευμα για την τεχνητή νοημοσύνη

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στην προσωπική αντιπαράθεση δύο ισχυρών επιχειρηματιών.

Η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να επηρεάσει τον διεθνή ανταγωνισμό για την ανάπτυξη της τεχνητής γενικής νοημοσύνης, μιας τεχνολογίας που βρίσκεται στο επίκεντρο οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχόμενη δικαίωση του Μασκ θα μπορούσε να αποδυναμώσει έναν από τους βασικούς παίκτες της αγοράς. Αντίθετα, νίκη της OpenAI θα ενίσχυε τη σημερινή πορεία ανάπτυξης της εταιρείας και της τεχνολογίας της.

Η σύγκρουση εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία προσπαθεί ακόμη να κατανοήσει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την καθημερινότητα.

Και οι δύο πρωταγωνιστές έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διάδοσή της. Πλέον, η δικαστική τους μάχη δεν αφορά μόνο το παρελθόν της OpenAI, αλλά και το ποιος θα έχει λόγο στο μέλλον μιας τεχνολογίας που ήδη επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



