Το DeepSeek V4 φέρνει ξανά την κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στο επίκεντρο του διεθνούς ανταγωνισμού, καθώς η DeepSeek παρουσίασε τις νέες εκδόσεις V4 Pro και V4 Flash, επιχειρώντας να σταθεί απέναντι σε μεγάλους παίκτες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το DeepSeek V4 Preview είναι πλέον διαθέσιμο και ανοικτού κώδικα, με τα δύο μοντέλα να απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες: το V4 Pro για υψηλότερες επιδόσεις και το V4 Flash για ταχύτερη και πιο οικονομική χρήση. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της DeepSeek, το V4 Pro διαθέτει 1,6 τρισ. συνολικές παραμέτρους και 49 δισ. ενεργές παραμέτρους, ενώ το V4 Flash διαθέτει 284 δισ. συνολικές και 13 δισ. ενεργές παραμέτρους.

🚀 DeepSeek-V4 Preview is officially live & open-sourced! Welcome to the era of cost-effective 1M context length. 🔹 DeepSeek-V4-Pro: 1.6T total / 49B active params. Performance rivaling the world’s top closed-source models.

🔹 DeepSeek-V4-Flash: 284B total / 13B active params.… pic.twitter.com/n1AgwMIymu — DeepSeek (@deepseek_ai) April 24, 2026

DeepSeek V4: Το νέο στοίχημα της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης

Η παρουσίαση του DeepSeek V4 έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την αναστάτωση που είχε προκαλέσει το μοντέλο R1, το οποίο έστρεψε τη διεθνή προσοχή στις δυνατότητες της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών μοντέλων με χαμηλότερο κόστος.

Τα νέα μοντέλα παρουσιάζονται ως σημαντικό βήμα για την DeepSeek, καθώς δίνουν έμφαση σε τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για την επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης: τον προγραμματισμό, τον συλλογισμό, τις αυτόνομες λειτουργίες και τη διαχείριση πολύ μεγάλων κειμένων ή αρχείων.

Η DeepSeek υποστηρίζει ότι το V4 Pro μπορεί να ανταγωνιστεί κορυφαία κλειστά μοντέλα, ενώ το V4 Flash έχει σχεδιαστεί ως πιο γρήγορη και οικονομική επιλογή για εφαρμογές που χρειάζονται χαμηλότερο κόστος και καλύτερη αποδοτικότητα.

Το 1 εκατ. tokens που αλλάζει τα δεδομένα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του DeepSeek V4 είναι το παράθυρο συμφραζομένων του 1 εκατ. tokens. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο μπορεί να επεξεργαστεί πολύ μεγαλύτερα κείμενα, έγγραφα ή ακόμη και ολόκληρα σύνολα κώδικα μέσα σε ένα μόνο αίτημα.

Η εταιρεία συνδέει αυτή τη δυνατότητα με τη νέα Hybrid Attention Architecture, μια τεχνική που, σύμφωνα με την παρουσίαση στο Hugging Face, συνδυάζει διαφορετικούς μηχανισμούς προσοχής ώστε να βελτιώσει την αποδοτικότητα σε μεγάλα περιβάλλοντα χρήσης. Στο 1 εκατ. tokens, το DeepSeek V4 Pro απαιτεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, 27% των υπολογιστικών πόρων ανά token και 10% της μνήμης KV cache σε σχέση με το DeepSeek V3.2.

Η πρακτική σημασία είναι μεγάλη για επιχειρήσεις, προγραμματιστές και ερευνητές, καθώς τέτοια μοντέλα μπορούν να διαχειρίζονται πολύπλοκα έργα, εκτεταμένα νομικά ή τεχνικά έγγραφα, μεγάλα αρχεία δεδομένων και απαιτητικές εργασίες προγραμματισμού.

Γιατί προκαλεί ενδιαφέρον στις ΗΠΑ

China’s DeepSeek V4 is soooo much more efficient than America’s AI … “This is a bigger deal than R1 was, and R1 dropped the stock market 20% basically overnight.” As I wrote then:

THIS IS THE MANHATTAN PROJECT 2.0https://t.co/OAmln15o8A https://t.co/K9dqSwLlWR — Samantha LaDuc (@SamanthaLaDuc) April 25, 2026

Η κυκλοφορία του DeepSeek V4 δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Αγγίζει και τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς και την τεχνολογική αυτάρκεια.

Σύμφωνα με το Reuters, το νέο μοντέλο έχει προσαρμοστεί ώστε να λειτουργεί με τα Ascend AI chips της Huawei, στοιχείο που δείχνει την προσπάθεια της Κίνας να μειώσει την εξάρτησή της από ξένη τεχνολογία και ιδιαίτερα από αμερικανικό υλικό υψηλών επιδόσεων.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων chips προς την Κίνα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάθε νέο ισχυρό κινεζικό μοντέλο AI παρακολουθείται στενά από την Ουάσιγκτον και τη Silicon Valley.

Ανοικτό μοντέλο απέναντι σε κλειστά συστήματα

Η DeepSeek επιχειρεί να ξεχωρίσει και μέσω της ανοικτής διάθεσης των μοντέλων της. Τα V4 Pro και V4 Flash έχουν παρουσιαστεί ως ανοικτά μοντέλα, διαθέσιμα μέσω Hugging Face και API, στοιχείο που μπορεί να τα κάνει ελκυστικά για προγραμματιστές, startups και επιχειρήσεις που θέλουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην τεχνολογία που χρησιμοποιούν.

Αυτό το μοντέλο διάθεσης διαφοροποιεί την DeepSeek από εταιρείες που στηρίζονται κυρίως σε κλειστά οικοσυστήματα. Ωστόσο, οι τελικές επιδόσεις των νέων μοντέλων θα κριθούν στην πράξη, μέσα από ανεξάρτητες δοκιμές, πραγματικές εφαρμογές και συγκρίσεις με τα κορυφαία συστήματα της αγοράς.

Η επόμενη μάχη στην τεχνητή νοημοσύνη

Η εμφάνιση του DeepSeek V4 δείχνει ότι ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη περνά σε νέα φάση. Η μάχη δεν αφορά πλέον μόνο το ποιο μοντέλο απαντά καλύτερα, αλλά και ποιο μπορεί να προσφέρει μεγάλη ισχύ με χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερο context window, καλύτερη απόδοση σε προγραμματισμό και περισσότερη ανεξαρτησία από κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές.

Για την DeepSeek, το ζητούμενο είναι να αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στις αμερικανικές εταιρείες που κυριαρχούν στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Για τις ΗΠΑ, η κυκλοφορία του V4 είναι ακόμη μία υπενθύμιση ότι η Κίνα δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά προσπαθεί να διαμορφώσει δικό της ισχυρό οικοσύστημα στην AI εποχή.

