Τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης έχουν περάσει πια από τη σφαίρα του εντυπωσιασμού στη σφαίρα της συνήθειας. Είναι εκεί όταν θέλουμε να γράψουμε ένα μήνυμα, να οργανώσουμε ένα κείμενο, να συνοψίσουμε πληροφορίες, να βρούμε ιδέες ή να πάρουμε μια έτοιμη απάντηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ευκολία είναι πραγματική. Το ίδιο όμως και το ερώτημα που αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερο τους επιστήμονες: τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν αυτή η ευκολία γίνεται μόνιμος τρόπος σκέψης;

Γιατί το θέμα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι χρήσιμη. Το θέμα είναι τι αλλάζει όταν από εργαλείο γίνεται υποκατάστατο. Όταν δηλαδή δεν τη χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσει να σκεφτούμε καλύτερα, αλλά για να σκεφτεί εκείνη αντί για εμάς.

Τα πρώτα σημάδια που άναψαν το καμπανάκι

Η ερευνήτρια Νατάλια Κοσμίνα, που μελετά την αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή στο MIT, άρχισε να βλέπει πρώτη αυτή τη μετατόπιση μέσα από μικρές, σχεδόν καθημερινές λεπτομέρειες. Όταν αναζητούσε ασκούμενους, διαπίστωσε ότι πολλές συνοδευτικές επιστολές έμοιαζαν υπερβολικά μεταξύ τους. Ήταν προσεγμένες, καλογραμμένες, γυαλισμένες, αλλά με την ίδια περίπου δομή, την ίδια αφηρημένη λογική, την ίδια αίσθηση τεχνητής ομοιομορφίας.

Παράλληλα, στις αίθουσες διδασκαλίας, παρατηρούσε ότι αρκετοί φοιτητές δυσκολεύονταν περισσότερο από ό,τι παλαιότερα να συγκρατήσουν περιεχόμενο ή να θυμηθούν πληροφορίες που είχαν μόλις επεξεργαστεί. Η σύμπτωση αυτή την έκανε να υποψιαστεί ότι κάτι βαθύτερο ίσως αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι σκέφτονται, μαθαίνουν και ανακαλούν.

Από την αναζήτηση πληροφοριών στην ανάθεση σκέψης

Το ότι τα εργαλεία επηρεάζουν τον τρόπο που λειτουργεί ο νους μας δεν είναι καινούργιο. Με την εξάπλωση του διαδικτύου, οι άνθρωποι άρχισαν να θυμούνται λιγότερες λεπτομέρειες, επειδή ήξεραν ότι μπορούν να τις ξαναβρούν εύκολα. Το φαινόμενο αυτό είχε περιγραφεί ως «αποτέλεσμα της Google».

Η διαφορά τώρα είναι ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δεν λειτουργούν μόνο σαν εξωτερική μνήμη. Δεν αποθηκεύουν απλώς πληροφορίες ούτε περιορίζονται στην αναζήτησή τους. Μπορούν να γράψουν, να οργανώσουν, να αναλύσουν, να συνθέσουν και να προτείνουν. Με άλλα λόγια, σε αρκετές περιπτώσεις δεν λειτουργούν σαν βοηθητικό αρχείο, αλλά σαν εξωτερικός νους. Και ακριβώς εκεί εντοπίζεται η νέα ανησυχία.

Το πείραμα του MIT με 54 φοιτητές

Για να εξετάσει πιο συστηματικά την υπόθεσή της, η Κοσμίνα και οι συνεργάτες της στο MIT Media Lab ζήτησαν από 54 φοιτητές να γράψουν σύντομα δοκίμια. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη έπρεπε να χρησιμοποιήσει το ChatGPT. Η δεύτερη είχε πρόσβαση μόνο σε αναζήτηση Google, χωρίς περιλήψεις που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη. Η τρίτη έγραψε χωρίς καμία τεχνολογική βοήθεια.

Τα θέματα των δοκιμίων ήταν ανοιχτά και δεν απαιτούσαν βαριά έρευνα. Αφορούσαν ζητήματα όπως η πίστη, η ευτυχία και οι καθημερινές επιλογές. Δηλαδή πεδία όπου ο συμμετέχων δεν χρειαζόταν να «ψάξει» τόσο, όσο να σκεφτεί, να διαμορφώσει άποψη και να οργανώσει προσωπικά τον λόγο του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι ερευνητές κατέγραφαν τα εγκεφαλικά κύματα των φοιτητών.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις

Τα αποτελέσματα, αν και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό, κρίθηκαν ιδιαίτερα εντυπωσιακά από την ερευνητική ομάδα. Όσοι εργάστηκαν χωρίς τεχνολογική βοήθεια εμφάνισαν έντονη δραστηριότητα σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου. Η ομάδα που χρησιμοποίησε μόνο μηχανή αναζήτησης διατήρησε επίσης ισχυρή ενεργοποίηση, κυρίως στα οπτικά κέντρα. Αντίθετα, η ομάδα που χρησιμοποίησε ChatGPT παρουσίασε αισθητά χαμηλότερη εγκεφαλική δραστηριότητα, με τη μείωση να φτάνει έως και το 55%.

Η Κοσμίνα επισημαίνει ότι ο εγκέφαλος δεν «έσβησε». Όμως υπήρχε μικρότερη ενεργοποίηση σε περιοχές που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και με την επεξεργασία πληροφοριών. Κι αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό σημείο: όταν η απάντηση φτάνει σχεδόν έτοιμη, η εσωτερική διαδρομή της σκέψης μικραίνει.

Όταν δεν θυμάσαι καλά ούτε αυτό που «έγραψες»

Το πιο ανησυχητικό ίσως στοιχείο ήταν ότι η επίδραση δεν περιορίστηκε μόνο στην εγκεφαλική δραστηριότητα. Μετά την παράδοση των δοκιμίων, αρκετοί από όσους είχαν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούσαν να θυμηθούν ή να αναπαράγουν αποσπάσματα από το κείμενό τους. Μερικοί μάλιστα δήλωσαν ότι δεν ένιωθαν πραγματική ιδιοκτησία πάνω στο αποτέλεσμα.

Αυτό το εύρημα αγγίζει μια πολύ ουσιαστική πλευρά της συζήτησης. Δεν μετρά μόνο το τελικό προϊόν, αλλά και η διαδρομή που προηγήθηκε. Αν ο χρήστης συμμετέχει λιγότερο στη σύλληψη, στη δομή και στη διατύπωση του κειμένου, τότε συμμετέχει λιγότερο και η μνήμη του.

Άλλες έρευνες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας περιγράφει ένα φαινόμενο που ονομάζεται γνωστική παράδοση. Πρόκειται για τη στιγμή κατά την οποία ο χρήστης αποδέχεται όσα του δίνει το παραγωγικό chatbot με ελάχιστη κριτική επεξεργασία. Δεν ελέγχει ουσιαστικά, δεν αμφισβητεί σοβαρά, δεν σταματά να ζυγίσει την απάντηση. Απλώς την υιοθετεί.

Κι αυτή είναι μια βαθιά αλλαγή, γιατί η κριτική σκέψη δεν χάνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Φθείρεται αργά, μέσα από τη συνήθεια της εύκολης αποδοχής. Όσο πιο συχνά ο άνθρωπος εμπιστεύεται την άμεση, καλογραμμένη και πειστική απάντηση του εργαλείου, τόσο πιο εύκολο γίνεται να παραιτείται από τον δικό του εσωτερικό έλεγχο.

Το ίδιο μοτίβο πέρα από την εκπαίδευση

Οι ενδείξεις αυτές δεν περιορίζονται στο περιβάλλον των φοιτητών ή της συγγραφής. Μια πρόσφατη πολυεθνική μελέτη έδειξε ότι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για τρεις μήνες εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του παχέος εντέρου, στη συνέχεια είχαν χειρότερη επίδοση στον εντοπισμό όγκων όταν έπρεπε να εργαστούν χωρίς τη βοήθειά του.

Το συμπέρασμα είναι ιδιαίτερα βαρύ. Όταν το εργαλείο αναλαμβάνει διαρκώς το δύσκολο μέρος της δουλειάς, υπάρχει ο κίνδυνος ο άνθρωπος να αποδυναμώνει σταδιακά δεξιότητες που μέχρι χθες θεωρούνταν δικές του.

Τι χάνει η δημιουργικότητα

Η Κοσμίνα προειδοποιεί και για μια άλλη πλευρά του προβλήματος: τη φθορά της πρωτοτυπίας. Τα δοκίμια που γράφτηκαν με τη βοήθεια του ChatGPT έμοιαζαν υπερβολικά μεταξύ τους. Οι καθηγητές που τα αξιολόγησαν τα χαρακτήρισαν «άψυχα», χωρίς βάθος και χωρίς ουσιαστική δημιουργική ταυτότητα.

Αυτό είναι ίσως το πιο λεπτό, αλλά και το πιο αισθητό σημείο στη χρήση ενός chatbot τεχνητής νοημοσύνης: το αποτέλεσμα μπορεί να μοιάζει άρτιο, καθαρό, στρωτό, αλλά να χάνει τη φωνή, την απόκλιση, την απρόβλεπτη σπίθα που κάνει ένα κείμενο ή μια ιδέα να μοιάζει αληθινά ανθρώπινη.

Ο μακροπρόθεσμος φόβος για τη γνωστική υγεία

Οι πιο μακρινές συνέπειες δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί πλήρως. Ωστόσο, η έρευνα της Κοσμίνα δίνει μια πρώτη ένδειξη. Τέσσερις μήνες μετά το αρχικό πείραμα, οι φοιτητές κλήθηκαν να γράψουν νέο δοκίμιο. Αυτή τη φορά, εκείνοι που είχαν χρησιμοποιήσει αρχικά ChatGPT έπρεπε να εργαστούν χωρίς υποστήριξη από μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Η νευρωνική συνδεσιμότητα στον εγκέφαλό τους εμφανίστηκε χαμηλότερη σε σχέση με όσους ακολούθησαν την αντίστροφη διαδρομή.

Η υπολογιστική νευροεπιστήμονας Βίβιαν Μινγκ, συγγραφέας του βιβλίου Robot Proof, εκφράζει αντίστοιχες ανησυχίες. Σε δική της έρευνα με φοιτητές του Μπέρκλεϊ, ζήτησε από τους συμμετέχοντες να προβλέψουν πραγματικά αποτελέσματα, όπως την τιμή του πετρελαίου. Οι περισσότεροι, όπως διαπίστωσε, απλώς ρώτησαν την τεχνητή νοημοσύνη και αντέγραψαν την απάντηση.

Η δραστηριότητα γάμμα στον εγκέφαλό τους, που θεωρείται δείκτης νοητικής προσπάθειας, ήταν πολύ χαμηλή. Αν τέτοιες τάσεις επιβεβαιωθούν και από επόμενες έρευνες, η Μινγκ θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν συνέπειες και για τη γνωστική υγεία μακροπρόθεσμα. Άλλες μελέτες, άλλωστε, έχουν ήδη συνδέσει χαμηλή ενεργοποίηση αυτού του τύπου με γνωστική έκπτωση αργότερα στη ζωή.

Από το GPS στα chatbot

Η ίδια θυμίζει πως εδώ και χρόνια υποστήριζε, κάπως προκλητικά, ότι η υπερβολική εξάρτηση από το GPS ίσως αφήσει αποτύπωμα στη γνωστική υγεία των ανθρώπων. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτή την πρόβλεψη, μία μελέτη σε 13 άτομα επί τρία χρόνια συνέδεσε την αυξημένη χρήση GPS με χειρότερη χωρική μνήμη με την πάροδο του χρόνου. Άλλη έρευνα έχει δείξει ότι η φτωχή ικανότητα χωρικού προσανατολισμού μπορεί να αποτελεί πιθανό δείκτη για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Το μήνυμα είναι ευρύτερο και ξεπερνά ένα μόνο εργαλείο: όσο πιο ενεργός μένει ο εγκέφαλος, τόσο περισσότερο προστατεύεται.

Δεν φταίει το εργαλείο, αλλά ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε

Ούτε η Κοσμίνα ούτε η Μινγκ υποστηρίζουν ότι πρέπει να απορρίψουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το αντίθετο. Και οι δύο αναγνωρίζουν ότι μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα. Όμως η διαφορά ανάμεσα στη βοήθεια και στην υποκατάσταση είναι τεράστια.

Η Μινγκ προτείνει ένα μοντέλο υβριδικής νοημοσύνης, στο οποίο άνθρωπος και μηχανή συνεργάζονται χωρίς ο πρώτος να εγκαταλείπει τη βασική δουλειά της σκέψης. Η λογική είναι απλή: πρώτα σκέψη, μετά εργαλείο. Πρώτα προσπαθείς μόνος σου να αναλύσεις, να γράψεις, να οργανώσεις, να συνθέσεις. Και ύστερα χρησιμοποιείς το chatbot για να ελέγξεις, να εμπλουτίσεις ή να αμφισβητήσεις όσα ήδη έχεις επεξεργαστεί.

Μία από τις τεχνικές που προτείνει είναι η λεγόμενη προτροπή του αντιπάλου: να ζητάς από το σύστημα να σταθεί απέναντι στις ιδέες σου και να σου εξηγήσει γιατί μπορεί να είναι λανθασμένες ή πού χρειάζονται βελτίωση. Μια άλλη είναι η παραγωγική τριβή, δηλαδή να ζητάς όχι έτοιμες απαντήσεις, αλλά πλαίσιο, στοιχεία και ερωτήσεις που σε αναγκάζουν να σκεφτείς περισσότερο.

Το πραγματικό στοίχημα

Ίσως τελικά αυτή να είναι η πιο ουσιαστική πλευρά της συζήτησης. Όχι αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι εντυπωσιακή — αυτό έχει ήδη αποδειχθεί. Αλλά αν εμείς θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον νου μας με τον τρόπο που χρειάζεται για να παραμένει ζωντανός.

Γιατί ο εγκέφαλος δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση όταν βολεύεται διαρκώς στις εύκολες συντομεύσεις. Διατηρείται όταν θυμάται, ζυγίζει, αμφισβητεί, δοκιμάζει, κάνει λάθη, ξανασκέφτεται και δημιουργεί. Κι αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο ερώτημα που ανοίγει η εποχή των chatbot τεχνητής νοημοσύνης: όχι μόνο τι μπορούν να κάνουν εκείνα, αλλά τι θα πάψουμε να κάνουμε εμείς αν τους το αναθέσουμε υπερβολικά εύκολα.

