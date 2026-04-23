Eurail: Πάνω από 300.000 δεδομένα πελατών φέρονται να πωλούνται στο dark web

Η διαρροή προσωπικών στοιχείων χιλιάδων πελατών της Eurail ανοίγει νέο κύκλο ανησυχίας για την ασφάλεια των ταξιδιωτικών δεδομένων στην Ευρώπη.

Eurail: Πάνω από 300.000 δεδομένα πελατών φέρονται να πωλούνται στο dark web
23 Απρ. 2026 19:03
Pelop News

Περισσότεροι από 300.000 πελάτες της Eurail φέρεται να έχουν επηρεαστεί από κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο, με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα να εμφανίζονται πλέον προς πώληση στο dark web, σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian.

Η εταιρεία, με έδρα την Ολλανδία, επιβεβαίωσε ότι τα δεδομένα που αφαιρέθηκαν από τα συστήματά της έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται αριθμοί διαβατηρίων, ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις κατοικίας και ημερομηνίες γέννησης, ενώ δείγμα των στοιχείων φέρεται να διακινήθηκε και μέσω Telegram.

Οι κάρτες Eurail και Interrail χρησιμοποιούνται από επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών και δίνουν τη δυνατότητα απεριόριστων ταξιδιών σε 33 χώρες της Ευρώπης και σε περισσότερους από 30.000 προορισμούς.

Οδηγίες από αρχές και ανησυχία στους πελάτες

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε προληπτικές παρεμβάσεις από κρατικές αρχές. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Γραφείο Διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου συνέστησε τουλάχιστον σε έναν πολίτη που επηρεάστηκε να ακυρώσει το διαβατήριό του ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη δόλια χρήση του.

Αντίστοιχα μέτρα έχουν αναφερθεί και στη Δανία, όπου οι ταξιδιώτες που επηρεάζονται ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι και με υψηλότερο κόστος αντικατάστασης.

Η διαρροή έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς πελάτες της εταιρείας, με ορισμένους να δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος και αν είναι πράγματι απαραίτητη η αντικατάσταση των διαβατηρίων τους χωρίς σαφέστερες επίσημες οδηγίες.

Τι λέει η Eurail

Η Eurail κάλεσε τους χρήστες να λάβουν προληπτικά μέτρα, όπως:

  • παρακολούθηση για ύποπτες επικοινωνίες
  • αλλαγή και επικαιροποίηση κωδικών πρόσβασης
  • αυξημένη προσοχή στους οικονομικούς λογαριασμούς

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε: «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων σας και λυπούμαστε για οποιαδήποτε ανησυχία μπορεί να προκαλέσει αυτό το περιστατικό».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι συνεχίζει να ειδοποιεί τους πελάτες που έχουν επηρεαστεί και ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με όλους όσων τα στοιχεία εμφανίζονται να έχουν διαρρεύσει.

Αντιδράσεις και συζητήσεις για νομικές κινήσεις

Η απάντηση της εταιρείας, πάντως, δεν φαίνεται να έχει καθησυχάσει όλους τους ταξιδιώτες. Ένας από τους πελάτες που επηρεάστηκαν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων μου και δεν έχει αξία για μένα ότι λυπούνται».

Σε διαδικτυακά φόρουμ καταγράφονται ήδη συζητήσεις για πιθανή συλλογική νομική δράση, ενώ ορισμένοι χρήστες επικαλούνται δικαιώματα αποζημίωσης βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η Eurail αναφέρει ότι ο περιορισμός των κινδύνων για τους πελάτες της παραμένει προτεραιότητα, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:54 Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»
19:44 Καιρός: Νέα αλλαγή, άνοδος της θερμοκρασίας και σε ρυθμούς άνοιξης και πάλι!
19:30 Ιταλία: Δηλητηρίασαν λύκους σε εθνικό πάρκο,18 νεκροί σε μια εβδομάδα
19:23 «Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο» έβαψαν κόκκινα αρνιά και τα έδεσαν έξω από εκκλησία! ΦΩΤΟ
19:15 Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε τη συνομήλική του στη Λιοσίων
19:03 Eurail: Πάνω από 300.000 δεδομένα πελατών φέρονται να πωλούνται στο dark web
19:00 Τα Στενά: ο Μεγάλος Στρατηγός
18:55 «Πιστεύουμε πως ο δράστης είχε συνεργό», νέα μαρτυρία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη
18:52 Δανία: Έρευνα για τη μετωπική σύγκρουση τρένων με πέντε σοβαρά τραυματίες
18:48 Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ
18:44 Ένα βήμα πριν από τον «γάμο γιγάντων» Warner και Paramount
18:38 Νέα Υόρκη: 14χρονος επιτέθηκε σε 15χρονη επειδή δεν του έδωσε το τηλέφωνό της
18:38 «Ευκαιρία να ανακαλύψουμε νέους κόσμους…»
18:37 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του ΣΕΑΔΕ για το «One Day Tourism» στο Αίγιο
18:31 Βρετανία: Ιατρικά δεδομένα 500.000 ανθρώπων εμφανίστηκαν προς πώληση μέσω Alibaba
18:30 Αιχμές Γεωργιάδη σε Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών: «Όσο μας επιτρέπει, έχουμε ακόμη Δημοκρατία»
18:21 Η «τιμωρία» του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η δημιουργία κεφαλαίου κίνησης μέσα από την επιχείρηση
18:14 Ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδίκεια της Τουρκίας
18:10 Τσιτσιπάς: Πάλι ξέφυγε και άρχισε τα… γαλλικά προς τον πατέρα του, ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου στην «Π»: «Κάτω από τη βάση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ