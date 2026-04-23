Eurail: Πάνω από 300.000 δεδομένα πελατών φέρονται να πωλούνται στο dark web

Περισσότεροι από 300.000 πελάτες της Eurail φέρεται να έχουν επηρεαστεί από κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο, με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα να εμφανίζονται πλέον προς πώληση στο dark web, σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian.

Η εταιρεία, με έδρα την Ολλανδία, επιβεβαίωσε ότι τα δεδομένα που αφαιρέθηκαν από τα συστήματά της έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται αριθμοί διαβατηρίων, ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις κατοικίας και ημερομηνίες γέννησης, ενώ δείγμα των στοιχείων φέρεται να διακινήθηκε και μέσω Telegram.

Οι κάρτες Eurail και Interrail χρησιμοποιούνται από επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών και δίνουν τη δυνατότητα απεριόριστων ταξιδιών σε 33 χώρες της Ευρώπης και σε περισσότερους από 30.000 προορισμούς.

В сеть утекли паспортные данные сотен тысяч пассажиров европейских поездов Более чем 300 тысячам европейских путешественников рекомендуют поменять паспорта после утечки данных компании Eurail, продающей проездные Interrail.https://t.co/lGG84R3qpu — Port (@port__port) April 23, 2026

Οδηγίες από αρχές και ανησυχία στους πελάτες

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε προληπτικές παρεμβάσεις από κρατικές αρχές. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Γραφείο Διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου συνέστησε τουλάχιστον σε έναν πολίτη που επηρεάστηκε να ακυρώσει το διαβατήριό του ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη δόλια χρήση του.

Αντίστοιχα μέτρα έχουν αναφερθεί και στη Δανία, όπου οι ταξιδιώτες που επηρεάζονται ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι και με υψηλότερο κόστος αντικατάστασης.

Η διαρροή έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς πελάτες της εταιρείας, με ορισμένους να δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος και αν είναι πράγματι απαραίτητη η αντικατάσταση των διαβατηρίων τους χωρίς σαφέστερες επίσημες οδηγίες.

Τι λέει η Eurail

Η Eurail κάλεσε τους χρήστες να λάβουν προληπτικά μέτρα, όπως:

παρακολούθηση για ύποπτες επικοινωνίες

αλλαγή και επικαιροποίηση κωδικών πρόσβασης

αυξημένη προσοχή στους οικονομικούς λογαριασμούς

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε: «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων σας και λυπούμαστε για οποιαδήποτε ανησυχία μπορεί να προκαλέσει αυτό το περιστατικό».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι συνεχίζει να ειδοποιεί τους πελάτες που έχουν επηρεαστεί και ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με όλους όσων τα στοιχεία εμφανίζονται να έχουν διαρρεύσει.

Αντιδράσεις και συζητήσεις για νομικές κινήσεις

Η απάντηση της εταιρείας, πάντως, δεν φαίνεται να έχει καθησυχάσει όλους τους ταξιδιώτες. Ένας από τους πελάτες που επηρεάστηκαν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων μου και δεν έχει αξία για μένα ότι λυπούνται».

Σε διαδικτυακά φόρουμ καταγράφονται ήδη συζητήσεις για πιθανή συλλογική νομική δράση, ενώ ορισμένοι χρήστες επικαλούνται δικαιώματα αποζημίωσης βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η Eurail αναφέρει ότι ο περιορισμός των κινδύνων για τους πελάτες της παραμένει προτεραιότητα, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

