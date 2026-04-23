Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Δανία, όταν δύο τοπικά τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης, στην περιοχή ανάμεσα στο Χίλεροντ και το Κάγκερουπ. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, ενώ οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup. Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi. Følg udviklingen her.https://t.co/axywtXzMUu 📷 Steven Knap/Ritzau Scanpix pic.twitter.com/E0iRe2jL9W — Berlingske (@berlingske) April 23, 2026

Οι αστυνομικές και διασωστικές αρχές ανέφεραν ότι το δυστύχημα έγινε γύρω στις 6:30 το πρωί, με μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο. Φωτογραφίες από την περιοχή δείχνουν σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος των δύο συρμών, οι οποίοι πάντως παρέμειναν όρθιοι στις ράγες και δεν εκτροχιάστηκαν.

GRAVE ACCIDENTE FERROVIARIO EN DINAMARCA Dos trenes chocaron de frente al norte de Copenhague. El impacto ocurrió en una línea entre Hillerød y Kagerup, con 38 personas a bordo. Hay 17 heridos, cinco en estado grave.#Hillerød #Kagerup#Copenhague #Denmark pic.twitter.com/ttPQJVHNS1 — Mario Moray | mariomoray.tv (@mariomoraytv) April 23, 2026

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ ορισμένοι διακομίστηκαν και με ελικόπτερο, σύμφωνα με τη δήμαρχο της περιοχής Γκρίμπσκοφ, Τρίνε Έγκετβεντ. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές ενεργοποίησαν δομές στήριξης για επιβάτες που δεν τραυματίστηκαν και για συγγενείς τους.

⚡️ Two trains collided in Denmark: at least 17 people injured, — The Guardian The incident occurred on a railway line north of Copenhagen. Four of the injured are reported to be in critical condition. pic.twitter.com/mlpZajqFog — NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2026

Σε ό,τι αφορά τα αίτια, οι δανικές αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη επίσημο συμπέρασμα. Το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους έχει διατυπωθεί δημόσια από ειδικό των σιδηροδρόμων, ο οποίος ανέφερε ως πιθανό σενάριο να μην έγινε αντιληπτό κόκκινο σήμα ή να υπήρξε ζήτημα στη σηματοδότηση, όμως αυτά δεν αποτελούν μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα.

Η σύγκρουση αυτή καταγράφεται ως ένα από τα πιο σοβαρά σιδηροδρομικά περιστατικά στη Δανία των τελευταίων ετών, σε μια χώρα όπου αντίστοιχα δυστυχήματα είναι σπάνια.

