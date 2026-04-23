Δανία: Έρευνα για τη μετωπική σύγκρουση τρένων με πέντε σοβαρά τραυματίες

Οι αρχές στη Δανία ερευνούν τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Χίλεροντ, ενώ πέντε από τους 18 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

23 Απρ. 2026 18:52
Pelop News

Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Δανία, όταν δύο τοπικά τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης, στην περιοχή ανάμεσα στο Χίλεροντ και το Κάγκερουπ. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, ενώ οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αστυνομικές και διασωστικές αρχές ανέφεραν ότι το δυστύχημα έγινε γύρω στις 6:30 το πρωί, με μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο. Φωτογραφίες από την περιοχή δείχνουν σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος των δύο συρμών, οι οποίοι πάντως παρέμειναν όρθιοι στις ράγες και δεν εκτροχιάστηκαν.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ ορισμένοι διακομίστηκαν και με ελικόπτερο, σύμφωνα με τη δήμαρχο της περιοχής Γκρίμπσκοφ, Τρίνε Έγκετβεντ. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές ενεργοποίησαν δομές στήριξης για επιβάτες που δεν τραυματίστηκαν και για συγγενείς τους.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια, οι δανικές αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη επίσημο συμπέρασμα. Το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους έχει διατυπωθεί δημόσια από ειδικό των σιδηροδρόμων, ο οποίος ανέφερε ως πιθανό σενάριο να μην έγινε αντιληπτό κόκκινο σήμα ή να υπήρξε ζήτημα στη σηματοδότηση, όμως αυτά δεν αποτελούν μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα.

Η σύγκρουση αυτή καταγράφεται ως ένα από τα πιο σοβαρά σιδηροδρομικά περιστατικά στη Δανία των τελευταίων ετών, σε μια χώρα όπου αντίστοιχα δυστυχήματα είναι σπάνια.

