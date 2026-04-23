Νέα Υόρκη: 14χρονος επιτέθηκε σε 15χρονη επειδή δεν του έδωσε το τηλέφωνό της

Σοκ προκαλεί η υπόθεση επίθεσης σε βάρος 15χρονης στη Νέα Υόρκη, με έναν 14χρονο να συλλαμβάνεται αφού, σύμφωνα με τις πληροφορίες, της επιτέθηκε επειδή εκείνη αρνήθηκε να του δώσει τον αριθμό τηλεφώνου της. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ανατολικό Χάρλεμ, στη συμβολή της 107ης οδού με την 3η Λεωφόρο, μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τον ανήλικο να πλησιάζει την 15χρονη, να της μιλά και να της φράζει τον δρόμο στη διάβαση πεζών. Στη συνέχεια, όπως καταγράφεται, την αρπάζει, τη σηκώνει και τη ρίχνει με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Αμέσως μετά, την πατά στο κεφάλι και απομακρύνεται από το σημείο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη New Yorkers (@coronavirusny)

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 15χρονη υπέστη διάσειση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Harlem Hospital, όπου η κατάστασή της κρίθηκε σταθερή.

Ο 14χρονος συνελήφθη και κατηγορήθηκε για βιαιοπραγία, ενώ αναμενόταν να οδηγηθεί στο οικογενειακό δικαστήριο την Πέμπτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



