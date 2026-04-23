Ο θάνατος του Τζόσουα ΛεΜπλανκ, εργαζόμενου της NASA, επανέρχεται στο προσκήνιο, την ώρα που στις ΗΠΑ καταγράφεται μια σειρά από υποθέσεις επιστημόνων που έχουν πεθάνει ή έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια και πλέον βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ομοσπονδιακών αρχών.

Ο 29χρονος σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 2025 στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, όταν το Tesla που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου, προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα και δέντρα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο το μεσημέρι της 22ας Ιουλίου 2025, ενώ περίπου δύο ώρες αργότερα η οικογένειά του δήλωσε την εξαφάνισή του, καθώς δεν είχε εμφανιστεί στη δουλειά.

Η σορός του είχε απανθρακωθεί και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε αργότερα μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης. Η οικογένειά του είχε εκφράσει φόβους ακόμη και για ενδεχόμενο απαγωγής, καθώς ο 29χρονος είχε αφήσει στο σπίτι το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του.

Η θέση του στη NASA

Ο Τζόσουα ΛεΜπλανκ εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος μηχανικός αεροδιαστημικών τεχνολογιών στη NASA και συμμετείχε σε έργα πυρηνικής πρόωσης.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την επαγγελματική του πορεία, είχε εργαστεί στη NASA για περίπου πεντέμισι χρόνια και ήταν επικεφαλής της ομάδας για την ωρίμανση των οργάνων και του ελέγχου του προγράμματος Space Nuclear Propulsion (SNP). Στη συνέχεια, ανέλαβε και τη διεύθυνση της ομάδας του προγράμματος DRACO, που αφορά κινητήρα πυρηνικής θερμικής πρόωσης.

Στην ίδια υπόθεση αναφέρεται ότι οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν δεδομένα από το Sentry Mode του οχήματός του και διαπίστωσαν ότι το Tesla είχε παραμείνει για περίπου τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο του Χάντσβιλ το πρωί της ημέρας που σκοτώθηκε. Η οικογένειά του ανέφερε ότι η στάση αυτή δεν ήταν προγραμματισμένη και ότι ο ίδιος δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους, κάτι που θεώρησε ασυνήθιστο.

Η λίστα με τους νεκρούς και αγνοούμενους επιστήμονες

Η υπόθεση του ΛεΜπλανκ εντάσσεται σε μια ευρύτερη καταγραφή υποθέσεων που αφορά επιστήμονες ή πρόσωπα συνδεδεμένα με ερευνητικά και αμυντικά προγράμματα στις ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν πεθάνει ή αγνοούνται από το 2022 και μετά.

Στη λίστα περιλαμβάνονται οι εξής:

Μόνικα Χασίντο Ρέζα, εξαφανισμένη Μελίσα Κασιάς, εξαφανισμένη Άντονι Τσάβες, εξαφανισμένος Στίβεν Γκαρσία, εξαφανισμένος Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, εξαφανισμένος Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, νεκρός Φρανκ Μέιγουολντ, νεκρός Νούνο Λουρέιρο, νεκρός Τζέισον Τόμας, νεκρός Καρλ Γκρίλμαϊρ, νεκρός Έιμι Εσκρίτζ, νεκρή

Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την πυρηνική επιστήμη, τη διαστημική έρευνα ή άλλους ευαίσθητους ερευνητικούς τομείς.

Οι υποθέσεις που εξετάζονται

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που αναφέρονται είναι εκείνη του απόστρατου υποστράτηγου της Πολεμικής Αεροπορίας Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά να αποχωρεί από το σπίτι του στο Νέο Μεξικό, αφήνοντας πίσω το κινητό, τις ηλεκτρονικές συσκευές και τα γυαλιά του, ενώ είχε μαζί του μόνο ένα πιστόλι.

Στην ίδια καταγραφή περιλαμβάνεται και ο Στίβεν Γκαρσία, που φέρεται να εργαζόταν σε εγκατάσταση η οποία παράγει περίπου το 80% των μη πυρηνικών εξαρτημάτων των αμερικανικών πυρηνικών όπλων και εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2025, έχοντας αφήσει πίσω κινητό, πορτοφόλι και κλειδιά.

Επίσης, οι Άντονι Τσάβες και Μελίσα Κασιάς, που εργάζονταν στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, αναφέρονται ως εξαφανισμένοι μέσα στο 2025, ενώ η Μόνικα Χασίντο Ρέζα, επικεφαλής ομάδας στο Jet Propulsion Laboratory της NASA, φέρεται να εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Καλιφόρνια.

Στους θανάτους που παρατίθενται περιλαμβάνονται ακόμη οι Φρανκ Μέιγουολντ και Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, καθώς και ο Τζέισον Τόμας, που εντοπίστηκε νεκρός στον πυθμένα λίμνης στη Μασαχουσέτη, ύστερα από εξαφάνισή του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους Καρλ Γκρίλμαϊρ και Νούνο Λουρέιρο, για τους οποίους αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στις κατοικίες τους.

Η περίπτωση της Έιμι Εσκρίτζ

Ξεχωριστή θέση στην καταγραφή καταλαμβάνει η Έιμι Εσκρίτζ, ερευνήτρια με έδρα το Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, η οποία πέθανε στις 11 Ιουνίου 2022 σε ηλικία 34 ετών.

Ο θάνατός της έχει αναφερθεί ως αυτοτραυματισμός από πυροβολισμό, ενώ έχουν δημοσιοποιηθεί περιορισμένες λεπτομέρειες για την υπόθεση. Η Εσκρίτζ είχε συνιδρύσει το Institute for Exotic Science και περιέγραφε το έργο της ως επικεντρωμένο σε πειραματικές έννοιες πρόωσης.

Σε παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις της είχε μιλήσει για πιέσεις, παρεμβάσεις και σαμποτάζ γύρω από το έργο της, ενώ υποστήριζε ότι ερευνητές που ασχολούνται με μη συμβατικές τεχνολογίες συχνά αποσύρονται από το δημόσιο πεδίο ή σταματούν να δημοσιεύουν.

Στις έρευνες το FBI

Οι θάνατοι και οι εξαφανίσεις δεν έχουν συνδεθεί επίσημα μεταξύ τους. Ωστόσο, η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών αρχών.

Το FBI έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται με άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να εξετάσει αν υπάρχουν πιθανές συνδέσεις ανάμεσα στους αγνοούμενους και τους νεκρούς επιστήμονες. Στην έρευνα συμμετέχουν επίσης το υπουργείο Ενέργειας, το υπουργείο Άμυνας, καθώς και κρατικές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Στο ίδιο πλαίσιο, είχε υπάρξει και τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ελπίζει όλο αυτό να είναι τυχαίο, προσθέτοντας ότι περισσότερα ενδέχεται να γίνουν γνωστά σύντομα.

