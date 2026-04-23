Ο Ρεζά Παχλαβί βρέθηκε στο επίκεντρο επεισοδίου στο Βερολίνο, όταν δέχθηκε επίθεση με κόκκινο υγρό καθώς αποχωρούσε από κτίριο όπου είχε προηγουμένως παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία και αυτόπτες καταγραφές, το υγρό τον πέτυχε στο πίσω μέρος του λαιμού και στους ώμους, την ώρα που κατευθυνόταν προς αυτοκίνητο υπό τη συνοδεία ανδρών ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το ομοσπονδιακό κέντρο Τύπου της γερμανικής πρωτεύουσας. Ο φερόμενος ως δράστης ακινητοποιήθηκε και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ ο Παχλαβί αποχώρησε από το σημείο λίγο αργότερα με όχημα. Μέχρι στιγμής, οι αναφορές συγκλίνουν στο ότι δεν τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση.

JUST IN: 🇮🇷🇩🇪 Demonstrator threw paint on Iranian Exiled Crown Prince Reza Pahlavi in Berlin, Germany today. — BRICS News (@BRICSinfo) April 23, 2026

Μία σύλληψη μετά το επεισόδιο στο Βερολίνο

Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη αμέσως μετά την επίθεση. Διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι ο άνδρας που πλησίασε τον Παχλαβί τού εκτόξευσε κόκκινο υγρό, το οποίο σε ορισμένες αναφορές περιγράφεται ως μπογιά και σε άλλες ως χυμός ή παχύρρευστο κόκκινο μείγμα.

Το βίντεο από το περιστατικό, που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και σε διεθνή μέσα, δείχνει τη στιγμή της επίθεσης, ακριβώς την ώρα που ο εξόριστος Ιρανός πολιτικός κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του μετά τη δημόσια εμφάνισή του.

Οι δηλώσεις του για τις επιθέσεις σε βάρος του Ιράν

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Βερολίνο, ο Ρεζά Παχλαβί είχε επαναλάβει τη στήριξή του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση των δομών του ιρανικού καθεστώτος ήταν αναγκαία. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, παρουσίασε τη στρατιωτική πίεση ως μέρος μιας προσπάθειας που, κατά τον ίδιο, μπορεί να επιταχύνει την πτώση του σημερινού καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Ο Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν και εδώ και δεκαετίες εξόριστος, επιχείρησε και πάλι από το Βερολίνο να απευθύνει μήνυμα προς τις δυτικές κυβερνήσεις να μην αναζητούν λύση μέσω συνεννόησης με την παρούσα ιρανική ηγεσία. Η παρουσία του στη Γερμανία είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με συγκεντρώσεις υποστηρικτών αλλά και αντίπαλων διαδηλωτών στην πόλη.

Πολιτική ένταση γύρω από την επίσκεψή του

Η επίσκεψη του Ρεζά Παχλαβί στο Βερολίνο έγινε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή και ενώ συνεχίζεται η διεθνής συζήτηση γύρω από το μέλλον του Ιράν. Ο ίδιος παραμένει μια διχαστική προσωπικότητα: για κάποιους αποτελεί πρόσωπο αναφοράς της ιρανικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό, ενώ για άλλους η στάση του υπέρ ξένων στρατιωτικών παρεμβάσεων εντείνει ακόμη περισσότερο την ένταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

