Γκουτέρες: «Εγκλήματα πολέμου» οι επιθέσεις κατά των κυανόκρανων στον Λίβανο

Την έντονη αντίδραση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προκάλεσε ο θάνατος δεύτερου Γάλλου στρατιώτη της ειρηνευτικής δύναμης UNIFIL, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά την αιματηρή επίθεση της 18ης Απριλίου στον νότιο Λίβανο. Ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε ότι οι στοχευμένες επιθέσεις κατά του προσωπικού του ΟΗΕ ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας για την ύπαρξη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στην περιοχή ευθύνης της Αποστολής. Σύμφωνα με επίσημη δήλωση του εκπροσώπου του Οργανισμού, οι κυανόκρανοι δέχθηκαν πυρά από μη κρατικούς δρώντες, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τη Χεζμπολάχ. Από την επίθεση είχε χάσει τη ζωή του ακαριαία ένας ακόμη ειρηνευτής, ενώ τρεις παραμένουν τραυματισμένοι.

Προειδοποίηση για παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στη Γαλλία και τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν:

Κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου .

Παραβίαση της Απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τις λιβανικές αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν την προστασία των εγκαταστάσεων και του προσωπικού του ΟΗΕ, ζητώντας την άμεση διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών.

Έκκληση για τήρηση της εκεχειρίας

Με φόντο την κλιμακούμενη ένταση, ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε την ανάγκη σεβασμού της παύσης των εχθροπραξιών που συμφωνήθηκε στις 16 Απριλίου. Σημείωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν προσηλωμένα στη στήριξη των διπλωματικών προσπαθειών για τη σταθεροποίηση της περιοχής και την παράταση της εκεχειρίας.

