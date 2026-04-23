Ιράν και ΗΠΑ: Η Τεχεράνη βλέπει «σημαντική εξέλιξη» για νέες συνομιλίες

Η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης διπλωματικής εξέλιξης, ενώ οι πληροφορίες για νέο γύρο επαφών με τις ΗΠΑ πυκνώνουν.

23 Απρ. 2026 15:09
Pelop News

Ιράν και ΗΠΑ φαίνεται να εισέρχονται ξανά σε φάση έντονης διπλωματικής κινητικότητας, καθώς από την Τεχεράνη προκύπτουν ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξει σημαντική εξέλιξη ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες στις προσπάθειες για επανεκκίνηση των επαφών με την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με ιρανική διπλωματική πηγή, την οποία επικαλείται το RIA Novosti, ενδέχεται να σημειωθεί «ήδη από απόψε ή αύριο» μια ουσιαστική πρόοδος στις προετοιμασίες που συνδέονται με τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές στο Ισλαμαμπάντ. Η ίδια πηγή συνέδεσε την πιθανότητα αυτή με τις επαφές υψηλού επιπέδου που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράθυρο 36 έως 72 ωρών για νέες συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από το Ισλαμαμπάντ κάνουν λόγο για θετικό κλίμα στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες προς την Τεχεράνη, αναζωπυρώνοντας το σενάριο να υπάρξει νέος γύρος επαφών εντός 36 έως 72 ωρών. Το ίδιο ενδεχόμενο ανέδειξε και δημοσίευμα της New York Post, σύμφωνα με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για ένα πιθανό νέο άνοιγμα, απάντησε πως αυτό είναι «πιθανό».

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η αμερικανική πλευρά φέρεται να έχει δώσει στην Τεχεράνη ένα περιθώριο τριών έως πέντε ημερών ώστε να διαμορφώσει και να καταθέσει μια ενιαία πρόταση, που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Ουάσινγκτον ζητά σαφή και ενιαία απάντηση

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η Ουάσινγκτον αναμένει από το Ιράν μια «ενιαία» απάντηση από το σύστημα εξουσίας του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματικό περιθώριο προόδου. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να δει μια συγκροτημένη ιρανική θέση πάνω στις αμερικανικές προτάσεις.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση διαψεύδει ότι ο Τραμπ έχει θέσει επίσημο τελεσίγραφο για την παράταση της εκεχειρίας, παρότι η πίεση προς την Τεχεράνη για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις παραμένει ισχυρή.

Το βάρος πέφτει τώρα στις επόμενες ώρες

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για το αν η διπλωματική κινητικότητα θα μετατραπεί σε ουσιαστική πολιτική εξέλιξη. Από τη μία πλευρά, το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος σύντομα. Από την άλλη, οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να περιμένουν μια πιο καθαρή πρόταση πριν ανάψουν οριστικά το πράσινο φως για νέο γύρο συνομιλιών.

Σε αυτό το σκηνικό, το Ισλαμαμπάντ παραμένει στο επίκεντρο ως πιθανός χώρος επανεκκίνησης της διαδικασίας, ενώ όλα δείχνουν ότι η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Τεχεράνη θα μπορέσει να παρουσιάσει μια κοινή γραμμή που να επιτρέπει νέες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ