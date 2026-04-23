Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την κατάσχεση πλοίων από το Ιράν εν μέσω έντασης

Κλιμακώνεται η ένταση στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μετά την κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρούν να υποβαθμίσουν τη σημασία του περιστατικού, εκτιμώντας ότι δεν συνιστά παραβίαση της ισχύουσας κατάπαυσης του πυρός.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης προχώρησαν στην ακινητοποίηση δύο πλοίων που διέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, οδηγώντας τα προς τις ακτές της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επαναλειτουργία της διέλευσης όσο συνεχίζεται ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανέφεραν ότι το περιστατικό δεν παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας, καθώς τα πλοία δεν ανήκουν ούτε στις ΗΠΑ ούτε στο Ισραήλ. Η στάση αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια διατήρησης της εύθραυστης ισορροπίας στην περιοχή.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κομβικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τον εφοδιασμό με πετρέλαιο, με την ένταση να συνδέεται άμεσα με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Την ίδια ώρα, οι αρχές του Παναμά επιβεβαίωσαν ότι ένα από τα πλοία που κατασχέθηκαν έφερε τη σημαία της χώρας, κάνοντας λόγο για πλήγμα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, τρίτο πλοίο δέχθηκε πυρά κοντά στις ιρανικές ακτές, χωρίς ωστόσο να υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς κατάφερε να απομακρυνθεί και να συνεχίσει την πορεία του προς τη Σαουδική Αραβία.

Σε διπλωματικό επίπεδο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, δεν έχει τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί μετακίνηση αντιπροσωπειών.

Η αβεβαιότητα στην περιοχή αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο, αντανακλώντας τους φόβους για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Την ίδια στιγμή, η ένταση παραμένει υψηλή και σε άλλα μέτωπα της περιοχής, με αναφορές για απώλειες στον Λίβανο από στρατιωτικές επιχειρήσεις, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον.

