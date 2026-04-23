Πετρέλαιο: Νέο αλμα των τιμών λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Στα 103 δολάρια το Brent λόγω του κλεισίματος στα Στενά του Ορμούζ και της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

23 Απρ. 2026 8:37
Pelop News

Νέα ανοδική τροχιά ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με το Brent να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 103 δολαρίων. Η απουσία προόδου στις διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων, σε συνδυασμό με το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, τροφοδοτεί την ανησυχία για την επάρκεια της παγκόσμιας τροφοδοσίας.

Η Τεχεράνη διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πλωτής οδού, περιορίζοντας δραστικά τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον συνεχίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, μια κίνηση που το Ιράν χαρακτηρίζει ως παραβίαση της υφιστάμενης εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ επ’ αόριστον, αναμένοντας μια νέα πρόταση από την πλευρά της Τεχεράνης. Ωστόσο, η ιρανική ηγεσία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο άμεσο μέλλον.

Η εικόνα των τιμών 

Η πίεση στις τιμές ενισχύεται και από τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), που έδειξαν μείωση των αποθεμάτων σε προϊόντα διύλισης, γεγονός που μαρτυρά ισχυρή ζήτηση.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Ιουνίου) διαμορφώνονται ως εξής:

  • Brent: Άνοδος 1,37% στα 103,30 δολάρια το βαρέλι.

  • West Texas Intermediate (WTI): Άνοδος 1,56% στα 94,42 δολάρια το βαρέλι.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:16 Δυτική Ελλάδα: Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – Μεταξύ προσωπικής ικανοποίησης και οικονομικής ασφυξίας
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:01 Πιερρακάκης: «Ευρωπαϊκή εποπτεία θα έφεραν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης»
9:50 ΕΣΥ: Έρχονται 8.000 προσλήψεις το 2026
9:42 Ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό στο όχημα του πραγματογνώμονα των Τεμπών
9:29 ΠΑΣΟΚ: «Προεκλογικά ημίμετρα» οι κυβερνητικές εξαγγελίες
9:22 Δανία: Σύγκρουση τρένων βόρεια της Κοπεγχάγης, 17 οι τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάστασηΝΕΟΤΕΡΑ
9:14 Ύπνος ή αϋπνία; Τα φρούτα που «ρυθμίζουν» τα βράδια σας
9:05 Άτυπη Σύνοδος Κορυφής EE: Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον στην Κύπρο
8:55 Πρωτομαγιά στα Καλάβρυτα: 5 λόγοι που θα σε κάνουν να αφήσεις την πόλη χωρίς δεύτερη σκέψη
8:45 Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την κατάσχεση πλοίων από το Ιράν εν μέσω έντασης
8:37 Πετρέλαιο: Νέο αλμα των τιμών λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ
8:29 «Κουμπαράς» 1 δισ. για τη ΔΕΘ: Τα σενάρια για φοροελαφρύνσεις και νέες παρεμβάσεις το 2027
8:19 Γκουτέρες: «Εγκλήματα πολέμου» οι επιθέσεις κατά των κυανόκρανων στον Λίβανο
8:10 Ηράκλειο: Το χρονικό της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας, τα στοιχεία που οδήγησαν στον δράστη
8:02 Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων
7:54 Ιδιωτικό χρέος: Ποιοι «σβήνουν» οφειλές και ποιοι ξεμπλοκάρουν λογαριασμούς με τις νέες ρυθμίσεις
7:45 Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα, ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα ονόματα που γιορτάζουν
7:38 Φθινοπωρινός καιρός σήμερα: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βροχές σε όλη τη χώρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:27 Άγιος Δημήτριος: Νεκρός 25χρονος γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. σε πάρκο, εξετάζεται εγκληματική ενέργεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
