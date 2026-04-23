Πετρέλαιο: Νέο αλμα των τιμών λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Νέα ανοδική τροχιά ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με το Brent να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 103 δολαρίων. Η απουσία προόδου στις διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων, σε συνδυασμό με το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, τροφοδοτεί την ανησυχία για την επάρκεια της παγκόσμιας τροφοδοσίας.

Η Τεχεράνη διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πλωτής οδού, περιορίζοντας δραστικά τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον συνεχίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, μια κίνηση που το Ιράν χαρακτηρίζει ως παραβίαση της υφιστάμενης εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ επ’ αόριστον, αναμένοντας μια νέα πρόταση από την πλευρά της Τεχεράνης. Ωστόσο, η ιρανική ηγεσία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο άμεσο μέλλον.

Η εικόνα των τιμών

Η πίεση στις τιμές ενισχύεται και από τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), που έδειξαν μείωση των αποθεμάτων σε προϊόντα διύλισης, γεγονός που μαρτυρά ισχυρή ζήτηση.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Ιουνίου) διαμορφώνονται ως εξής:

Brent: Άνοδος 1,37% στα 103,30 δολάρια το βαρέλι.

West Texas Intermediate (WTI): Άνοδος 1,56% στα 94,42 δολάρια το βαρέλι.

