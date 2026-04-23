Στενά του Ορμούζ: BINTEO-ντοκουμέντο από το ρεσάλτο των Ιρανών στο ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas»

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν οπτικοακουστικό υλικό από την επιχείρηση κατάληψης του ελληνόκτητου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas», η οποία έλαβε χώρα στα Στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 22ας Απριλίου 2026, ενώ το πλοίο έπλεε υπό σημαία Λιβερίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το πλοίο δέχθηκε επίθεση από επανδρωμένο ταχύπλοο των ιρανικών δυνάμεων σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ομάν. Όπως αναφέρει η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, οι δυνάμεις των IRGC προσέγγισαν το «Epaminondas» χωρίς προηγούμενη επικοινωνία και άνοιξαν πυρ χρησιμοποιώντας φορητό αντιαρματικό ρουκετοβόλο (RPG) και αυτόματα όπλα.

The IRGC Navy released footage claiming to show the seizure of the container ship MSC EPAMINONDAS as it passed through the Strait of Hormuz today. pic.twitter.com/XvyyOT3QHr — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 22, 2026

Από την επίθεση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο η διαχειρίστρια εταιρεία, Technomar Shipping Inc., επιβεβαίωσε πως και τα 22 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

Κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή

Η επίθεση στο «Epaminondas» δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Σύμφωνα με την βρετανική υπηρεσία θαλασσίων μεταφορών (UKMTO), ακόμη δύο πλοία στοχοποιήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ:

MSC Francesca: Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε ιρανικά πυρά την Τετάρτη.

Euphoria: Το πλοίο, υπό σημαία Παναμά, χτυπήθηκε οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν, με το πλήρωμά του να παραμένει ασφαλές.

Οι διεθνείς αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς η αυξημένη δραστηριότητα των ιρανικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

