NBC: Ο Τραμπ κρατά ανοιχτές τις «εξόδους» από τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά το τέλος παραμένει θολό

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει στη διάθεσή του όχι μόνο επιλογές για περαιτέρω στρατιωτική πίεση προς το Ιράν, αλλά και έτοιμες «διαδρομές εξόδου» από τη σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το NBC News. Το βασικό στοιχείο του αμερικανικού σχεδιασμού είναι ότι τα επιχειρησιακά πλάνα δεν περιορίζονται μόνο στο πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, αλλά και στο πώς θα μπορούσε να τερματιστεί, εφόσον ο Λευκός Οίκος το κρίνει σκόπιμο.

Σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο αναφορών, τα σχέδια αυτά ανανεώνονται διαρκώς και περιλαμβάνουν τόσο σενάρια απεμπλοκής όσο και δυνατότητες νέας κλιμάκωσης, αν η Ουάσινγκτον επιλέξει να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιλέξει να ενεργοποιήσει κάποια από αυτές τις οδούς εξόδου. Η εικόνα που εκπέμπει η αμερικανική πλευρά παραμένει διπλή: από τη μία κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο ταχείας λήξης, από την άλλη δεν δείχνει έτοιμη να κλείσει τον κύκλο των επιχειρήσεων σύντομα με πολιτικούς όρους.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ έχει δηλώσει ότι η αμερικανική κυβέρνηση και το Πεντάγωνο είχαν θέσει μια αρχική εκτίμηση τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων. Την ίδια στιγμή, όμως, έχει καταστήσει σαφές ότι το τέλος της επιχείρησης δεν θα καθοριστεί αποκλειστικά από ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά από την εκτίμηση του ίδιου του Τραμπ για το αν η απειλή από το Ιράν έχει πράγματι εξουδετερωθεί.

White House Press Secretary Karoline Leavitt,

The President and the US military’s initial timeline was about four to six weeks to achieve the full objectives of Operation Epic Fury,

again, to destroy their missiles and their ability to make them,destroy their navy, permanently pic.twitter.com/GRa0qaZ9T6 — Global Post (@GlobalMediaEyeN) March 12, 2026

Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει το τοπίο εξαιρετικά ρευστό. Πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα σημειώνουν ότι οι προβλέψεις για τη διάρκεια του πολέμου μπορούν να μεταβάλλονται καθημερινά, ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο, τις αντιδράσεις της Τεχεράνης και το κατά πόσο η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται διατεθειμένη να υποχωρήσει. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με την πίεση που προκαλεί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η ευρύτερη αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Στο μεταξύ, τα μηνύματα που έρχονται από τις δύο πλευρές παραμένουν αντιφατικά. Ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «σύντομα», αλλά σε άλλη τοποθέτησή του είπε πως θα ξέρει ότι τελείωσε «όταν το νιώσει στα κόκαλά του», δείχνοντας ότι η τελική απόφαση παραμένει απολύτως προσωποκεντρική. Από την ιρανική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχει δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός και ότι θα συνεχίσει την αντίσταση, γεγονός που κρατά κάθε πρόβλεψη για τον χρόνο λήξης της σύγκρουσης ανοιχτή.

Trump on when war with Iran will end: “When I feel it. When I feel it in my bones” pic.twitter.com/liUZkdnSfe — Headquarters (@HQNewsNow) March 13, 2026

