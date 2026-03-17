NBC: Ο Τραμπ κρατά ανοιχτές τις «εξόδους» από τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά το τέλος παραμένει θολό

Αμερικανικά επιχειρησιακά σχέδια προβλέπουν όχι μόνο κλιμάκωση αλλά και δομημένα σενάρια αποχώρησης, την ώρα που ο Λευκός Οίκος μιλά για αρχικό ορίζοντα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων και παραδέχεται ότι η διάρκεια της σύγκρουσης μπορεί να αλλάζει από μέρα σε μέρα.

NBC: Ο Τραμπ κρατά ανοιχτές τις «εξόδους» από τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά το τέλος παραμένει θολό
17 Μαρ. 2026 15:54
Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει στη διάθεσή του όχι μόνο επιλογές για περαιτέρω στρατιωτική πίεση προς το Ιράν, αλλά και έτοιμες «διαδρομές εξόδου» από τη σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το NBC News. Το βασικό στοιχείο του αμερικανικού σχεδιασμού είναι ότι τα επιχειρησιακά πλάνα δεν περιορίζονται μόνο στο πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, αλλά και στο πώς θα μπορούσε να τερματιστεί, εφόσον ο Λευκός Οίκος το κρίνει σκόπιμο.

Σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο αναφορών, τα σχέδια αυτά ανανεώνονται διαρκώς και περιλαμβάνουν τόσο σενάρια απεμπλοκής όσο και δυνατότητες νέας κλιμάκωσης, αν η Ουάσινγκτον επιλέξει να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιλέξει να ενεργοποιήσει κάποια από αυτές τις οδούς εξόδου. Η εικόνα που εκπέμπει η αμερικανική πλευρά παραμένει διπλή: από τη μία κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο ταχείας λήξης, από την άλλη δεν δείχνει έτοιμη να κλείσει τον κύκλο των επιχειρήσεων σύντομα με πολιτικούς όρους.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ έχει δηλώσει ότι η αμερικανική κυβέρνηση και το Πεντάγωνο είχαν θέσει μια αρχική εκτίμηση τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων. Την ίδια στιγμή, όμως, έχει καταστήσει σαφές ότι το τέλος της επιχείρησης δεν θα καθοριστεί αποκλειστικά από ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά από την εκτίμηση του ίδιου του Τραμπ για το αν η απειλή από το Ιράν έχει πράγματι εξουδετερωθεί.

Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει το τοπίο εξαιρετικά ρευστό. Πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα σημειώνουν ότι οι προβλέψεις για τη διάρκεια του πολέμου μπορούν να μεταβάλλονται καθημερινά, ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο, τις αντιδράσεις της Τεχεράνης και το κατά πόσο η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται διατεθειμένη να υποχωρήσει. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με την πίεση που προκαλεί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η ευρύτερη αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Στο μεταξύ, τα μηνύματα που έρχονται από τις δύο πλευρές παραμένουν αντιφατικά. Ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «σύντομα», αλλά σε άλλη τοποθέτησή του είπε πως θα ξέρει ότι τελείωσε «όταν το νιώσει στα κόκαλά του», δείχνοντας ότι η τελική απόφαση παραμένει απολύτως προσωποκεντρική. Από την ιρανική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχει δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός και ότι θα συνεχίσει την αντίσταση, γεγονός που κρατά κάθε πρόβλεψη για τον χρόνο λήξης της σύγκρουσης ανοιχτή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:22 «Ήταν σαν αναίσθητη. Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά», συγκλονιστική η μαρτυρία αστυνομικού στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο
17:22 Πιερρακάκης από το Παρίσι: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης
17:10 Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»
17:08 Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»
17:08 Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»
17:05 Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα
16:58 Γιάννης Μαστρογεωργίου: «Όπλο μας το ελληνικό ταλέντο» – Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην «Π»
16:52 Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού
16:48 Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας
16:42 Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική
16:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
16:38 Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
16:36 Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν
16:30 Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν
16:30 Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση
16:24 HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
16:16 Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν
16:15 «Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν
16:10 Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
16:10 Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
