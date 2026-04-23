Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν εισπράττει τα πρώτα διόδια εν μέσω γεωπολιτικής έντασης

Σε μια εξέλιξη με έντονο γεωπολιτικό και ενεργειακό αποτύπωμα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έλαβε τα πρώτα έσοδα από την επιβολή διοδίων στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, την ώρα που ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζει να πιέζει –χωρίς ωστόσο να διακόπτει πλήρως– τη ροή πετρελαίου της χώρας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ, τα πρώτα έσοδα από τα τέλη διέλευσης έχουν ήδη κατατεθεί στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim News Agency. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Ασφάλειας του κοινοβουλίου, τον περασμένο Απρίλιο, να εγκρίνει την επιβολή διοδίων για τα πλοία που διέρχονται από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Νάρκες και ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Την ίδια στιγμή, νέα δεδομένα προκαλούν έντονη ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post, το Πεντάγωνο εκτιμά ότι η απομάκρυνση πιθανών ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες, με σοβαρές επιπτώσεις στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

Το ίδιο δημοσίευμα επικαλείται ανώνυμους αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους το Ιράν ενδέχεται να έχει τοποθετήσει τουλάχιστον 20 θαλάσσιες νάρκες στην περιοχή, κάποιες εκ των οποίων φέρονται να ενεργοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω τεχνολογίας GPS, ενώ άλλες τοποθετήθηκαν από μικρά σκάφη των ιρανικών δυνάμεων.

Διαψεύσεις και αντικρουόμενες πληροφορίες

Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, διαψεύστηκαν από το Πεντάγωνο. Εκπρόσωπός του, μιλώντας στο Agence France-Presse, έκανε λόγο για «ανακριβείς διαρροές» που προέρχονται από κεκλεισμένων των θυρών ενημερώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες μάλιστα ως «ανέντιμη δημοσιογραφία».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ τόνισε ότι ένα ενδεχόμενο πλήρους κλεισίματος των Στενά του Ορμούζ για διάστημα έξι μηνών είναι «αδύνατο και απολύτως απαράδεκτο».

Παρά τις διαψεύσεις, η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση στην περιοχή είναι περιορισμένες και συχνά αντικρουόμενες.

Επιφυλακτικότητα από τη ναυτιλιακή κοινότητα

Το ζήτημα επηρεάζει άμεσα και τη διεθνή ναυτιλία. Ο εκπρόσωπος της Hapag-Lloyd, Νιλς Χάουπτ, προειδοποίησε ότι ακόμη και αν υπάρξει επίσημο «άνοιγμα» των Στενών, οι πλοιοκτήτες θα παραμείνουν επιφυλακτικοί χωρίς σαφείς οδηγίες για ασφαλείς διαδρομές.

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι, υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών υδρογονανθράκων διέρχεται από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα, καθιστώντας το κρίσιμο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου και την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα πλοία οφείλουν πλέον να εξασφαλίζουν άδεια για τη διέλευση από τον Περσικό Κόλπο, ενώ οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό της πρόσβασης στα ιρανικά λιμάνια από τις 13 Απριλίου.

Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η επιβολή διοδίων από το Ιράν και οι ανησυχίες για τη ναρκοθέτηση των Στενών εντείνουν τους φόβους για νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με πιθανές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο.

