Τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα έπεσε από μπαλκόνι με τα τρία παιδιά της

Η γυναίκα και δύο από τα παιδιά της έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα 5χρονο κορίτσι δίνει μάχη στο νοσοκομείο μετά την πτώση από τρίτο όροφο στο Καταντζάρο.

23 Απρ. 2026 15:55
Pelop News

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου στο Καταντζάρο της Ιταλίας, όταν μία μητέρα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου μαζί με τα τρία παιδιά της, σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Zanotti Bianco.

Σύμφωνα με πληροφορίες της L’Unione Sarda, η γυναίκα και τα δύο παιδιά της, ηλικίας 4 ετών και 4 μηνών, σκοτώθηκαν ακαριαία.

Η 5χρονη κόρη της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ομάδα Δράσης του Καταντζάρο, ενώ τον συντονισμό έχει η εισαγγελέας Graziella.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επικρατέστερο ενδεχόμενο που εξετάζεται στην παρούσα φάση είναι εκείνο της δολοφονίας-αυτοκτονίας.

