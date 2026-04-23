Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου στο Καταντζάρο της Ιταλίας, όταν μία μητέρα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου μαζί με τα τρία παιδιά της, σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Zanotti Bianco.

Catanzaro, una mamma si getta dal balcone con i tre figli: li aveva vestiti eleganti.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/SxDGVTPtRp — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) April 22, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της L’Unione Sarda, η γυναίκα και τα δύο παιδιά της, ηλικίας 4 ετών και 4 μηνών, σκοτώθηκαν ακαριαία.

Η 5χρονη κόρη της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ομάδα Δράσης του Καταντζάρο, ενώ τον συντονισμό έχει η εισαγγελέας Graziella.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επικρατέστερο ενδεχόμενο που εξετάζεται στην παρούσα φάση είναι εκείνο της δολοφονίας-αυτοκτονίας.

