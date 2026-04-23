Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Πρίγκιπα Χάρι στην Ουκρανία

Όπως είπε στο μήνυμά του προς τους Ουκρανούς είναι ότι ο κόσμος σας βλέπει και σας σέβεται.

Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Πρίγκιπα Χάρι στην Ουκρανία
23 Απρ. 2026 12:39
Pelop News

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε σήμερα αιφνιδιαστική επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, για να εκφράσει τη στήριξή του προς τη χώρα και το λαό.

Η Ουκρανία βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του πολέμου με τη Ρωσία. Είναι ωραία να επιστρέφεις στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Χάρι κατά την άφιξή του νωρίς το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου.

Το δίκτυο ITV News μετέδωσε πλάνα που δείχνουν τον πρίγκιπα να κατεβαίνει από τρένο προερχόμενο από την Πολωνία και να χαιρετάει κόσμο στην αποβάθρα.

Όπως είπε ο ίδιος, το μήνυμά του προς τους Ουκρανούς είναι ότι ο κόσμος σας βλέπει και σας σέβεται.

Ο Χάρι δήλωσε στο ITV News ότι επιθυμία του είναι “να υπενθυμίσει στους ανθρώπους πίσω στην πατρίδα και ανά τον κόσμο τι αντιμετωπίζει η Ουκρανία και να στηρίξει τους πολίτες και τους εταίρους που κάνουν ένα εκπληκτικό έργο κάθε ώρα, κάθε μέρα σε εξαιρετικά σκληρές συνθήκες”.

Ο Βρετανός πρίγκιπας περιέγραψε την Ουκρανία ως “μια χώρα που με γενναιότητα και επιτυχία υπερασπίζεται την ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης” και είπε ότι “είναι σημαντικό να μη μας διαφεύγει η σπουδαιότητα αυτού”.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο δούκας του Σάσεξ πρόκειται να παρακολουθήσει μια διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο, το Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου, που διεξάγεται σήμερα και αύριο, στο οποίο πρόκειται να απευθυνθεί.

Όπως μετέδωσε το ITV News, στην ομιλία του στο Φόρουμ ο Χάρι θα πει ότι ο κόσμος δεν θα πρέπει να αποκτήσει “απάθεια” απέναντι στον πόλεμο–ή σε όποια άλλη σύγκρουση. “Αυτός ο πόλεμος αφορά αξίες, όχι μόνο εδάφη”, πρόκειται να πει.

Η άφιξή του, έπειτα από περιοδεία στην Αυστραλία μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν, πραγματοποιείται την ώρα που τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα προς τη Μέση Ανατολή.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ