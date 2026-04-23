Φλωρεντία: Τουρίστρια χάλασε εμβληματικό σιντριβάνι, δείτε πόσο θα πληρώσει

Ένα ακόμη περιστατικό ασέβειας απέναντι σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σημειώθηκε στη Φλωρεντία, όταν 28χρονη τουρίστρια κατηγορήθηκε ότι σκαρφάλωσε στο εμβληματικό σιντριβάνι του Ποσειδώνα στην Πιάτσα ντελα Σινιορία, προκαλώντας ζημιά αξίας χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα επιχείρησε να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του αγάλματος, έπειτα από πρόκληση φίλων της στο πλαίσιο «προγαμιαίας φάρσας». Η πράξη της έγινε αντιληπτή από την αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα και την απομάκρυνε από το σημείο.

Το μνημείο, έργο του Μπαρτολομέο Αμμανάτι, κατασκευάστηκε το 1559 κατόπιν εντολής του Κόζιμο Α’ των Μεδίκων, με αφορμή τον γάμο του γιου του, Φραντσέσκο Α΄ των Μεδίκων, με την Ιωάννα της Αυστρίας. Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης και απεικονίζει τον Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας, πλαισιωμένο από άλογα και μυθολογικές μορφές.

ΗΠΑ: Τραγικό δυστύχημα στη Βιρτζίνια, διαρροή τοξικών ουσιών με νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Προκάλεσε ζημιές αξίας 5.000 ευρώ

Έπειτα από έλεγχο ειδικών, διαπιστώθηκαν «μικρές αλλά σημαντικές φθορές» στα πόδια των γλυπτών αλόγων και στη διακοσμητική ζωφόρο, από την οποία η τουρίστρια κρατήθηκε για να μην πέσει. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται περίπου στις 5.000 ευρώ, ενώ σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για φθορά καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού έργου.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν.

Το ίδιο μνημείο έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο παρόμοιων περιστατικών, οδηγώντας μάλιστα στην εγκατάσταση καμερών ασφαλείας ήδη από το 2005. Το 2023, τουρίστας προκάλεσε σοβαρές ζημιές προσπαθώντας να ανέβει στο σιντριβάνι για φωτογραφία, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκε και απόπειρα αναρρίχησης σε αντίγραφο του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



