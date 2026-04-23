ΗΠΑ: Τραγικό δυστύχημα στη Βιρτζίνια, διαρροή τοξικών ουσιών με νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

23 Απρ. 2026 11:47
«Συναγερμός» στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όταν έγινε διαρροή τοξικών ουσιών σε εργοστάσιο και οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων και στον τραυματισμό δεκάδων.

Η διαρροή χημικών ουσιών έλαβε χώρα σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας αργύρου και προκάλεσε το θάνατο δύο ατόμων και οδήγησε πέρισσοτερους από είκοσι στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, η διαρροή σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Catalyst Refiners στο Institute, ενώ οι εργαζόμενοι ετοιμάζονταν να κλείσουν τουλάχιστον ένα τμήμα των εγκαταστάσεων, όπως δήλωσε ο C.W. Sigman, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Επιτροπής της Κομητείας Kanawha.

Σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκε έντονη χημική αντίδραση μεταξύ νιτρικού οξέος και ουσίας με την ονομασία M2000A, με αποτέλεσμα την παραγωγή υδρόθειου, ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου και τοξικού αερίου.

Δανία: Σύγκρουση τρένων βόρεια της Κοπεγχάγης, 17 οι τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση ΝΕΟΤΕΡΑ

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας, C.W. Sigman, σημείωσε ότι υπήρξε «βίαιη αντίδραση των χημικών ουσιών και η αντίδραση ήταν ακαριαία», επισημαίνοντας ότι οι πιο επικίνδυνες φάσεις λειτουργίας ενός χημικού εργοστασίου είναι η εκκίνηση και η παύση λειτουργίας.


Συνολικά 21 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και επτά διασώστες. Οι αρχές επέβαλαν προσωρινά εντολή παραμονής σε κλειστούς χώρους σε ακτίνα περίπου 1,6 χιλιομέτρων, ενώ πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση απολύμανσης.

«Γνωρίζουμε ότι οι πρώτοι ανταποκριτές τρέχουν πάντα προς τη φωτιά. Θέτουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο», δήλωσε ο κυβερνήτης Patrick Morrisey σε απογευματινή συνέντευξη Τύπου. «Είμαστε πολύ ευγνώμονες σε αυτούς τους γενναίους άνδρες και γυναίκες και σε αυτό που κάνουν. Τους έχουμε στις προσευχές μας και παρακολουθούμε την ανάρρωση όσων μεταφέρθηκαν στα τοπικά μας νοσοκομεία».

13:49 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν εισπράττει τα πρώτα διόδια εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
13:49 Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζήτησε κακούργημα για τον Καραμανλή
13:41 Τα αδέσποτα, εμείς και η πολιτεία!
13:38 Επαγγελματίες εκπαίδευσης και φροντίδας συναντούν γονείς στην Πάτρα – Εκδήλωση στις 13 Μαΐου
13:38 Μπελέρης κατά Ράμα: «Περιφρονεί το κράτος δικαίου και αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση»
13:30 Το Βατικανό ψάχνει εργαζόμενους στην πλατφόρμα «Work with Us»
13:26 Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές με άρση ασυλίας
13:17 Ντομπρόβσκις προς Μητσοτάκη: αξιοσημείωτη η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
13:07 Το Ιράν έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα στενά του Ορμούζ, τι σημαίνει αυτό
13:04 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της Φιλιώς Τόλια για τον Πολιτικό Επίτροπο στον ΔΣΕ
13:01 Μεσολόγγι: Σύλληψη άνδρα με κάνναβη, εντοπίστηκε και δενδρύλλιο στην οικία του
13:00 Πάτρα: Δυναμικό μήνυμα επιστροφής του Τσίπρα από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας πρωτοβουλίας
12:55 Σπουδαία διάκριση για τον Ικαρο Καστριτσίου
12:52 Στα χέρια της Δίωξης στο Αγρίνιο άνδρας με κάνναβη, σιδερογροθιά και γκλομπ
12:50 Το υπερταμείο ξεκινά τον διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, δείτε πότε λήγει η διορία
12:46 Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία του ΕΦΚΑ
12:44 ΗΠΑ: «Συναγερμός» για σκουλήκι… άλτη που δεν καταστρέφεται
12:42 Λεχαινά: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα και με αλλοιωμένα στοιχεία οχήματος
12:39 Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Πρίγκιπα Χάρι στην Ουκρανία
12:37 Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου» – Το αντίο του πατέρα στον 25χρονο
