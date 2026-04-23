ΗΠΑ: Τραγικό δυστύχημα στη Βιρτζίνια, διαρροή τοξικών ουσιών με νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

«Συναγερμός» στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όταν έγινε διαρροή τοξικών ουσιών σε εργοστάσιο και οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων και στον τραυματισμό δεκάδων.

Η διαρροή χημικών ουσιών έλαβε χώρα σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας αργύρου και προκάλεσε το θάνατο δύο ατόμων και οδήγησε πέρισσοτερους από είκοσι στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, η διαρροή σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Catalyst Refiners στο Institute, ενώ οι εργαζόμενοι ετοιμάζονταν να κλείσουν τουλάχιστον ένα τμήμα των εγκαταστάσεων, όπως δήλωσε ο C.W. Sigman, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Επιτροπής της Κομητείας Kanawha.

Σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκε έντονη χημική αντίδραση μεταξύ νιτρικού οξέος και ουσίας με την ονομασία M2000A, με αποτέλεσμα την παραγωγή υδρόθειου, ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου και τοξικού αερίου.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας, C.W. Sigman, σημείωσε ότι υπήρξε «βίαιη αντίδραση των χημικών ουσιών και η αντίδραση ήταν ακαριαία», επισημαίνοντας ότι οι πιο επικίνδυνες φάσεις λειτουργίας ενός χημικού εργοστασίου είναι η εκκίνηση και η παύση λειτουργίας.

Emergency crews are on the scene of a deadly chemical leak at a plant in West Virginia. At least 2 people were killed and more than two dozen received medical treatment. @sramosABC reports on the leak that’s forced residents to shelter in place for a time. https://t.co/Vk5wtdoSCY pic.twitter.com/QENRIa95ZK — World News Tonight (@ABCWorldNews) April 22, 2026



Συνολικά 21 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και επτά διασώστες. Οι αρχές επέβαλαν προσωρινά εντολή παραμονής σε κλειστούς χώρους σε ακτίνα περίπου 1,6 χιλιομέτρων, ενώ πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση απολύμανσης.

«Γνωρίζουμε ότι οι πρώτοι ανταποκριτές τρέχουν πάντα προς τη φωτιά. Θέτουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο», δήλωσε ο κυβερνήτης Patrick Morrisey σε απογευματινή συνέντευξη Τύπου. «Είμαστε πολύ ευγνώμονες σε αυτούς τους γενναίους άνδρες και γυναίκες και σε αυτό που κάνουν. Τους έχουμε στις προσευχές μας και παρακολουθούμε την ανάρρωση όσων μεταφέρθηκαν στα τοπικά μας νοσοκομεία».

