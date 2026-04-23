ΗΠΑ: «Συναγερμός» για σκουλήκι… άλτη που δεν καταστρέφεται

23 Απρ. 2026 12:44
«Συναγερμός» έχει σημάνει σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ από την εμφάνιση ενός σκουληκιού το οποίο και εξαπλώνεται ταχύτατα στις αυλές των σπιτιών.

Το «ασιατικό σκουλήκι-άλτης» (Asian jumping worm), έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στις ΗΠΑ με τις αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους της Καλιφόρνιας και άλλων περιοχών να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Τα συγκεκριμένα σκουλήκια επιδρούν αρνητικά στο οικοσύστημα.

«Η υπερδραστηριότητα των σκουληκιών-αλτών υποβαθμίζει τη δομή του εδάφους, μπορεί να βλάψει τις ρίζες των φυτών και να επιταχύνει την ξήρανση του χώματος. Αυτό δημιουργεί ένα “παράδοξο φτωχών θρεπτικών συστατικών”, όπου τα θρεπτικά συστατικά είναι παρόντα αλλά μη διαθέσιμα για τα φυτά. Αυτό μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω τις συνθήκες ξηρασίας, στις οποίες βρίσκεται ήδη η πολιτεία», τονίζει το υπουργείο Γεωργίας του Κολοράντο.

Αυτά τα σκουλήκια ξεχωρίζουν εύκολα χάρη στη χαρακτηριστική όψη και τη συμπεριφορά τους. Έχουν λεία επιφάνεια, με αποχρώσεις που κυμαίνονται από σκούρο γκρι έως καφέ, ενώ κοντά στο κεφάλι τους διακρίνεται μια επίπεδη, λευκή λωρίδα που τα κάνει άμεσα αναγνωρίσιμα.

Το πιο εντυπωσιακό τους γνώρισμα είναι ο τρόπος που κινούνται. Σύμφωνα με παρατηρήσεις, είναι ικανοί να εκτοξεύουν το σώμα τους σε ύψος που φτάνει ακόμη και τα 30 εκατοστά.

Η έντονη αυτή κίνηση, που μοιάζει με απότομο σπαρτάρισμα, θυμίζει έντονα τη γνωστή  λιχουδιά «Gagh» από το Star Trek.

Παράλληλα, έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη μέθοδο άμυνας: αν κάποιος τα πιάσει από την ουρά, μπορούν να την κόψουν κερδίζοντας έτσι χρόνο για να διαφύγουν.

Η ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους οφείλεται κυρίως στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αναπαράγονται. Το συγκεκριμένο είδος δεν χρειάζεται ζευγάρωμα για να αναπαραχθεί, γεγονός που επιτρέπει σε κάθε μεμονωμένο σκουλήκι να δημιουργεί απογόνους από μόνο του.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι ακόμη και η παρουσία ενός και μόνο οργανισμού —ή ενός ελάχιστου κουκουλιού που μεταφέρεται μέσα σε χώμα ή λίπασμα— αρκεί για να ξεκινήσει μια πλήρης εγκατάσταση του είδους σε νέα περιοχή.

Πέρα από τις επιπτώσεις στο έδαφος, τα σκουλήκια αυτά αποτελούν σοβαρή απειλή και για τα οικοσυστήματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι ενδέχεται να είναι τοξικά για ορισμένα αυτόχθονα είδη, όπως πουλιά και σαλαμάνδρες, επηρεάζοντας αρνητικά την ισορροπία των τροφικών αλυσίδων.

Και το δυσάρεστο είναι το γεγονός ότι δε υπάρχουν φάρμακα για την καταπολέμησή τους. «Η χρήση προϊόντων που δεν προορίζονται ή δεν φέρουν σήμανση για το σκουλήκι-άλτη είναι παράνομη και μπορεί να σκοτώσει ωφέλιμους γεωσκώληκες και να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον», αναφέρει το υπουργείο Γεωργίας.

