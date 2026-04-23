Δείτε ποιος Ουκρανός κροίσος αγόρασε το πιο ακριβό ακίνητο στην ιστορία

Ο Ρινάτ Αχμέτοφ, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ουκρανίας, είναι πλέον ο ιδιοκτήτης του ακριβότερου ακίνητο στην ιστορία, ενός διαμερίσματος 2.500 τμ στο Μονακό.

Το υπερπολυτελές διαμέρισμα βρίσκεται στο κτίριο «Le Renzo», στην καρδιά της πανάκριβης, αριστοκρατικής περιοχής Μαρετέρα (Mareterra), γνωστής και ως Portier, όπου η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο είναι περίπου 100.000 ευρώ.

Η περιοχή εγκαινιάστηκε στα τέλη του 2024 από τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ και έχει γίνει η πιο ακριβή στο Μονακό.

Ο «Ουκρανός Μπερνάρ Ταπί» απέκτησε το ακίνητο για 471 εκατομμύρια ευρώ και στην τιμή «περιλαμβάνονται» πέντε όροφοι, 21 υπνοδωμάτια, πισίνα, οκτώ θέσεις στάθμευσης και απεριόριστη θεά στη θάλασσα, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg.

Μαλιστα, η συναλλαγή, που ξεκίνησε το 2021, χαρακτηρίζεται ως μία από τις ακριβότερες πωλήσεις μεμονωμένης κατοικίας στην ιστορία.

Ποιος είναι ο Ρινάτ Αχμέτοφ

Ο 59χρονος Ρινάτ Λεονίντοβιτς Αχμέτοφ είναι Ουκρανός επιχειρηματίας και ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ουκρανία – σύμφωνα με την λίστα του Forbes, ο πλούτος του το 2025 άγγιζε τα 7,9 δισ. δολάρια, παρά τις ρωσικές κυρώσεις που υπέστη στη διάρκεια του πολέμου.

Τον Φεβρουάριο του 2023, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Αχμέτοφ στο υπό ρωσική κατοχή Ντονμπάς κατασχέθηκαν. Οι τοπικές ρωσικές αρχές δικαιολόγησαν αυτό χαρακτηρίζοντας τον Αχμέτοφ ως «αδίστακτο άτομο».

Ο Αχμέτοφ – εκτός των άλλων – είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του διεθνούς επενδυτικού ομίλου System Capital Management (SCM) και ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ουκρανικής ποδοσφαιρικής ομάδας FC Shakhtar Donetsk.

Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία του, σύμφωνα με πληροφορίες για το 2022, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εταιρείες:

SCM Holdings

Metinvest (μεταλλευτικές και μεταλλουργικές επιχειρήσεις)

DTEK (ενεργειακή βιομηχανία)

First Ukrainian International Bank (χρηματοοικονομικές δραστηριότητες)

Ukrtelecom (τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις)

ESTA Holding (ακίνητα)

Corum Group (μηχανολογία· πρώην Ukrvuglemash και Mining Machines)

UMG Investments (επενδύσεις· πρώην United Mineral Group)

Portinvest, Lemtrans, Transinvest holding (μεταφορικές επιχειρήσεις)

HarvEast Holding (γεωργία)

FC Shakhtar Donetsk (αθλητισμός)

Επενδύσεις σε πανάκριβα ακίνητα

Το ακίνητο στο Μονακό δεν είναι η πρώτη επένδυση του Ουκρανού μεγιστάνα στο real estate και σε ακίνητα μοναδικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας.

O Αχμέτοφ tο 2019, είχε εξαγοράσει την ιστορική Villa Les Cèdres στη Γαλλική Ριβιέρα έναντι 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Mareterra: Η σύγχρονη «γειτονιά» των δισεκατομμυριούχων

Η «πλωτή» συνοικία Mareterra αύξησε το μέγεθός του Μονακό κατά 3%.

Σχεδόν 4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα χτίστηκαν μέσα στη θάλασσα, σε μία πολυτελής ανάπτυξη αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η σύγχρονη «γειτονιά» των δισεκατομμυριούχων διαθέτει μαρίνα, παραλιακό πεζόδρομο και πολυτελείς κατοικίες, συνδιάζοντας την πρωτοποριακή βιωσιμότητα με τη γραφική θέα στην Μεσόγειο.

Ο τυχερός κάτοικος της Mareterra έχει απίστευτη θέα στην απέραντη γαλάζια θάλασσα προς το καταπράσινο ακρωτήρι Roquebrune-Cap-Martin και την Ιταλία στο βάθος.

