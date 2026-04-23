Σοκ στο Μεξικό: Πρώην καλλονή δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της από τη πεθερά της – Συγκλονιστικό βίντεο

Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η δολοφονία της 27χρονης Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της. Τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό από το διαμέρισμα, στρέφουν την έρευνα προς την πεθερά της, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η στάση του συζύγου της μετά το έγκλημα.

23 Απρ. 2026 11:25
Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο σοκ στο Μεξικό βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τον θάνατο της 27χρονης Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της έπειτα από πυροβολισμό.

Η νεαρή γυναίκα, που είχε στεφθεί Miss Teen Universe στη Μπάχα Καλιφόρνια το 2017, φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι μέσα στο πολυτελές διαμέρισμα όπου ζούσε με την οικογένειά της. Τα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές δείχνουν ως βασικό πρόσωπο της υπόθεσης την πεθερά της.

Διαβάστε επίσης: Δανία: Σύγκρουση τρένων βόρεια της Κοπεγχάγης, 17 οι τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάστασηΝΕΟΤΕΡΑ

Το βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας παίζει το οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας από το εσωτερικό του διαμερίσματος. Στα πλάνα αποτυπώνονται οι κινήσεις που προηγήθηκαν του εγκλήματος, ενώ παρόντες στο σπίτι φέρονται να ήταν ο σύζυγος της 27χρονης, αλλά και το ανήλικο παιδί τους.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την καταγραφή, η Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ κατευθύνεται προς άλλο δωμάτιο, με την πεθερά της να την ακολουθεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται πυροβολισμοί, σε μια σκηνή που δίνει νέο βάρος στα στοιχεία της υπόθεσης.

Η αντίδραση του συζύγου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντίδραση του συζύγου της 27χρονης αμέσως μετά το περιστατικό. Όπως αναφέρεται, ακούγεται να απευθύνεται στη μητέρα του λέγοντας: «τι έκανες, μαμά;», όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Από την άλλη πλευρά, η απάντηση που φέρεται να έδωσε η μητέρα του εντείνει ακόμη περισσότερο τη σκληρότητα της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είπε πως δεν έγινε «τίποτα», προσθέτοντας ότι η νύφη της την είχε εξοργίσει.

Καθυστέρηση στην καταγγελία

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι η στάση του γιου της φερόμενης δράστιδας μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν προχώρησε άμεσα σε καταγγελία, αλλά φέρεται να έδωσε χρόνο στη μητέρα του να απομακρυνθεί, πριν ενημερωθούν οι αρχές περίπου ένα 24ωρο αργότερα.

Η καθυστέρηση αυτή προσθέτει νέα ερωτήματα στην υπόθεση και αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της έρευνας για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε προσώπου.

Χωρίς αναφορά για πυροβολισμούς

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο φύλακας του συγκροτήματος όπου βρίσκεται το διαμέρισμα φέρεται να υποστήριξε ότι εκείνη την ημέρα δεν υπήρξε αναφορά για πυροβολισμούς. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάται ότι η 27χρονη πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 15 Απριλίου.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρό αντίκτυπο, όχι μόνο λόγω της αγριότητας του εγκλήματος, αλλά και εξαιτίας του οικογενειακού πλαισίου μέσα στο οποίο φέρεται να εκτυλίχθηκε. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, με το βίντεο και τις μαρτυρίες να θεωρούνται κρίσιμα για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας.

14:01 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για το νομοσχέδιο ανάπτυξης και επιχειρείν
14:00 Πάτρα – Λαϊκές Αγορές: Όχι κατάργηση, αλλά νέο σχέδιο για να αντέξει η πόλη – Τι λένε οι κάτοικοι και το Σωματείο Λαϊκών Αγορών
13:49 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν εισπράττει τα πρώτα διόδια εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
13:49 Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζήτησε κακούργημα για τον Καραμανλή
13:41 Τα αδέσποτα, εμείς και η πολιτεία!
13:38 Επαγγελματίες εκπαίδευσης και φροντίδας συναντούν γονείς στην Πάτρα – Εκδήλωση στις 13 Μαΐου
13:38 Μπελέρης κατά Ράμα: «Περιφρονεί το κράτος δικαίου και αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση»
13:30 Το Βατικανό ψάχνει εργαζόμενους στην πλατφόρμα «Work with Us»
13:26 Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές με άρση ασυλίας
13:17 Ντομπρόβσκις προς Μητσοτάκη: αξιοσημείωτη η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
13:07 Το Ιράν έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα στενά του Ορμούζ, τι σημαίνει αυτό
13:04 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της Φιλιώς Τόλια για τον Πολιτικό Επίτροπο στον ΔΣΕ
13:01 Μεσολόγγι: Σύλληψη άνδρα με κάνναβη, εντοπίστηκε και δενδρύλλιο στην οικία του
13:00 Πάτρα: Δυναμικό μήνυμα επιστροφής του Τσίπρα από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας πρωτοβουλίας
12:55 Σπουδαία διάκριση για τον Ικαρο Καστριτσίου
12:52 Στα χέρια της Δίωξης στο Αγρίνιο άνδρας με κάνναβη, σιδερογροθιά και γκλομπ
12:50 Το υπερταμείο ξεκινά τον διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, δείτε πότε λήγει η διορία
12:46 Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία του ΕΦΚΑ
12:44 ΗΠΑ: «Συναγερμός» για σκουλήκι… άλτη που δεν καταστρέφεται
12:42 Λεχαινά: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα και με αλλοιωμένα στοιχεία οχήματος
