NASA: Τα επόμενα βήματα μετά την επιτυχία της Artemis II

Η NASA κοιτάζει το επόμενο βήμα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής Artemis II, η οποία επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα με ασφάλεια στη Γη μετά από 10ήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη.

Το τετραμελές πλήρωμα διάνυσε συνολικά 695.081 μίλια και παρατήρησε για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Ο διοικητής της NASA Τζάρετ Άιζακμαν χαρακτήρισε την αποστολή ως «μόνο το πρώτο βήμα» προς τον μακροπρόθεσμο στόχο της ίδρυσης μόνιμης βάσης στη Σελήνη και, τελικά, της αποστολής ανθρώπων στον Άρη.

«Έχουμε την εντολή, τους πόρους και μια επιτυχημένη αποστολή — την Artemis II — στο ενεργητικό μας. Μόλις ξεκινάμε», δήλωσε ο Άιζακμαν σε συνέντευξή του στο ABC News.

Artemis III

Η επόμενη αποστολή, Artemis III, έχει προγραμματιστεί για το 2027. Αντί για άμεση προσεδάφιση, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, το πλήρωμα θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη και θα δοκιμάσει τις διαδικασίες συνάντησης και πρόσδεσης του διαστημικού σκάφους Orion με εμπορικά διαστημικά οχήματα. Η αλλαγή αυτή έγινε μετά από έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασφάλειας Αεροδιαστημικής, η οποία χαρακτήρισε το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα «υψηλού κινδύνου». Η NASA θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πλήρωμα και τον σχεδιασμό πλησιέστερα στην ημερομηνία εκτόξευσης.

Artemis IV

Η Artemis IV προγραμματίζεται για τις αρχές του 2028 και θα αποτελέσει την πρώτη επανδρωμένη προσεδάφιση στη Σελήνη μετά την αποστολή Apollo 17 το 1972. Το Orion θα συνδεθεί σε σεληνιακή τροχιά με εμπορικό σκάφος προσεδάφισης (SpaceX ή Blue Origin). Δύο αστροναύτες θα μεταβούν στην επιφάνεια, στην περιοχή του Νότιου Πόλου της Σελήνης – μια ζώνη που δεν έχει εξερευνηθεί ποτέ από τον άνθρωπο. Εκεί εκτιμάται ότι υπάρχει σημαντική ποσότητα νερού σε μορφή πάγου, που θα μπορούσε να υποστηρίξει μελλοντικές αποστολές. Το πλήρωμα θα παραμείνει περίπου μία εβδομάδα, πραγματοποιώντας επιστημονικές παρατηρήσεις και συλλογή δειγμάτων.

Artemis V

Η Artemis V, προγραμματισμένη για τα τέλη του 2028, θα είναι η δεύτερη προσεδάφιση και θα σηματοδοτήσει την έναρξη των προσπαθειών για την κατασκευή μόνιμης, βιώσιμης βάσης στη Σελήνη. Η NASA έχει παρουσιάσει φιλόδοξο σχέδιο ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη. Στόχος είναι, μετά την Artemis V, να πραγματοποιούνται προσεδαφίσεις κάθε έξι μήνες με τη συνδρομή εμπορικών εταιρειών, ώστε να οικοδομηθεί σταδιακά μια βάση όπου οι αστροναύτες θα μπορούν να ζουν και να εργάζονται μακροπρόθεσμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



