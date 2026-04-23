Τραμπ: Εντολή στο αμερικανικό Ναυτικό να βυθίζει πλοία που ναρκοθετούν τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω ανάρτησης ότι έδωσε εντολή για άμεση στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση ναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ.

23 Απρ. 2026 16:04
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να βυθίζει οποιοδήποτε πλοίο προχωρά σε ναρκοθέτηση στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η εντολή που έχει δοθεί είναι να «πυροβολεί και να σκοτώνει» οποιοδήποτε σκάφος επιχειρεί να τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή.

Η αποκάλυψη έγινε από τον ίδιο τον Τραμπ μέσω ανάρτησης στα social media, με φόντο τη νέα ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

