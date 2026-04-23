Ιατρικά δεδομένα που αφορούν 500.000 ανθρώπους στη Βρετανία προσφέρθηκαν προσωρινά προς πώληση σε ιστότοπο της Alibaba, σύμφωνα με όσα ανέφεραν η UK Biobank και η βρετανική κυβέρνηση, οι οποίες διευκρίνισαν ότι δεν πρόκειται ούτε για διαρροή ούτε για κυβερνοεπίθεση.

Όπως εξήγησε στο κοινοβούλιο ο υφυπουργός Τεχνολογίας Ίαν Μάρεϊ, το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα είχαν ληφθεί νόμιμα από πιστοποιημένους οργανισμούς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «πρόκειται για νόμιμη λήψη των δεδομένων από νόμιμους, πιστοποιημένους οργανισμούς» και εκεί ακριβώς βρίσκεται το ζήτημα.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, διαπιστώθηκε ότι τρία κινεζικά ερευνητικά κέντρα είχαν κατεβάσει ορισμένα σύνολα δεδομένων, ενώ πλέον η πρόσβασή τους στο σύστημα έχει ανασταλεί.

Ο Ίαν Μάρεϊ σημείωσε επίσης ότι παραμένει άγνωστο με ποιον τρόπο τα συγκεκριμένα δεδομένα κατέληξαν από αυτά τα ιδρύματα στον ιστότοπο της Alibaba.

Royaume-Uni : les données médicales de 500.000 personnes mises à la vente sur le site chinois Alibaba https://t.co/gSu1lDwc4B — Europe 1 (@Europe1) April 23, 2026

Τι περιλάμβαναν τα δεδομένα

Τα δεδομένα αφορούσαν μισό εκατομμύριο Βρετανούς εθελοντές και προέρχονταν από βάση δεδομένων της UK Biobank, την οποία ο οργανισμός διαθέτει για ερευνητική χρήση.

Ο γενικός διευθυντής της UK Biobank, Ρόρι Κόλινς, ανέφερε ότι ο οργανισμός εντόπισε την περασμένη εβδομάδα «μικρές αγγελίες» που προσέφεραν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Όπως τόνισε, τα στοιχεία αυτά δεν περιείχαν προσωπικές πληροφορίες που να επιτρέπουν την άμεση ταυτοποίηση ατόμων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι με τη στήριξη των κυβερνήσεων της Βρετανίας και της Κίνας, η Alibaba αφαίρεσε γρήγορα τις αγγελίες, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πώληση.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα της UK Biobank έχει προσωρινά ανασταλεί.

Τι ανέφερε η βρετανική κυβέρνηση

Σύμφωνα με τον Ίαν Μάρεϊ, είχαν αναρτηθεί τρεις αγγελίες, με τουλάχιστον μία από αυτές να αφορά τα ιατρικά δεδομένα και των 500.000 εθελοντών.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι η UK Biobank διαβεβαίωσε την κυβέρνηση πως τα δεδομένα δεν περιείχαν ονόματα, διευθύνσεις ή αριθμούς τηλεφώνων των συμμετεχόντων.

Ωστόσο, ενδέχεται να περιλάμβαναν στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, η ημερομηνία γέννησης, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και οι καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων αυτών.

Η υπόθεση έχει ανοίξει νέα συζήτηση στη Βρετανία γύρω από τον τρόπο διαχείρισης ευαίσθητων βιοϊατρικών δεδομένων, παρότι οι αρμόδιες αρχές επιμένουν ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε παραβίαση συστήματος ή εξωτερική επίθεση.

