Ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδίκεια της Τουρκίας

Το εύρημα, που εντοπίστηκε στο κτίριο της σκηνής του Δυτικού Θεάτρου της Λαοδίκειας, ξεχωρίζει για την καλλιτεχνική λεπτομέρεια και τη σύνδεσή του με την εποχή του Αυγούστου.

23 Απρ. 2026 18:14
Pelop News

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στη Λαοδίκεια, στη σημερινή Ντενιζλί της Τουρκίας, όπου εντοπίστηκε ένα ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, ύψους περίπου δύο μέτρων.

Το εύρημα αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ανασκαφών και αναστηλωτικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην αρχαία πόλη, και συγκεκριμένα στο κτίριο της σκηνής του Δυτικού Θεάτρου.

Το άγαλμα βρέθηκε ανάμεσα σε σωρούς από μπάζα, με το σώμα στραμμένο προς τα κάτω, στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου της σκηνής, στο τμήμα που είναι γνωστό ως postskene. Το κεφάλι της θεάς δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους αρχαιολόγους το γεγονός ότι το άγαλμα είναι κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο, ενώ το μέγεθος και η κατάσταση διατήρησής του το καθιστούν ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα των τελευταίων εργασιών στην περιοχή.

Το Δυτικό Θέατρο και οι ομηρικές αναφορές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το κτίριο της σκηνής του Δυτικού Θεάτρου αποτελούσε έναν χώρο στενά συνδεδεμένο με τα έπη του Ομήρου και λειτουργούσε ως κέντρο πολιτιστικής έκφρασης.

Το Δυτικό Θέατρο, που χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ., διαθέτει τριώροφη αρχιτεκτονική διάταξη, με 16 κίονες σε κάθε όροφο. Ανάμεσα στους κίονες είχαν τοποθετηθεί αγάλματα που απεικόνιζαν θεούς, θεές, ηγετικές μορφές και σκηνές από την ομηρική παράδοση.

Ανάμεσα στα θέματα που έχουν εντοπιστεί στις ανασκαφές περιλαμβάνονται σκηνές όπως η χώρα των Λαιστρυγόνων, η σπηλιά του Πολύφημου και η Σκύλλα, στοιχείο που δείχνει ότι το κτίριο δεν χρησιμοποιούνταν μόνο για θεατρικές παραστάσεις αλλά και για τη μετάδοση πολιτιστικών αφηγήσεων.

Κατά τις εργασίες των ετών 2024-2025 έχουν βρεθεί και άλλα αγάλματα που σχετίζονται με αυτό το αφηγηματικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο.

Η μορφή της Αθηνάς και οι λεπτομέρειες του έργου

Το άγαλμα της Αθηνάς εικονίζεται σε όρθια στάση πάνω σε στρογγυλή βάση και ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια στην απόδοση των ενδυμάτων και των χαρακτηριστικών στοιχείων της θεάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η αιγίδα, το λεπτό αμάνικο πέπλο, το ιμάτιο γύρω από τον λαιμό, καθώς και η μορφή της Μέδουσας με τα φίδια στο στήθος.

Οι πτυχώσεις του ενδύματος και η φυσική απόδοση του υφάσματος αναδεικνύουν, σύμφωνα με την περιγραφή των αρχαιολόγων, την υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα του έργου.

Αν και η πίσω όψη του αγάλματος έχει αφεθεί ακατέργαστη, κάτι που αποδίδεται στο ότι προοριζόταν να τοποθετηθεί ανάμεσα σε κίονες, εκτιμάται ότι πρόκειται για δημιουργία έμπειρου γλύπτη.

Σύνδεση με την εποχή του Αυγούστου

Από καλλιτεχνική άποψη, το άγαλμα της Αθηνάς αποδίδεται στην εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου, δηλαδή στην περίοδο 27 π.Χ. – 14 μ.Χ.

Όπως επισημαίνεται, στη Λαοδίκεια, που υπήρξε σημαντικό κέντρο υφαντουργίας στην αρχαιότητα, στο συγκεκριμένο έργο προβάλλεται κυρίως η υφαντική ιδιότητα της θεάς και λιγότερο η πολεμική της διάσταση.

Επιγραφικές μαρτυρίες, μάλιστα, τεκμηριώνουν ότι στην πόλη οργανώνονταν και εορτές προς τιμήν της Αθηνάς.

Η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού

Για την ανακάλυψη τοποθετήθηκε δημόσια και ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος σε ανάρτησή του στα social media έκανε λόγο για μία ακόμη σημαντική αποκάλυψη στη Λαοδίκεια.

Όπως ανέφερε, οι εργασίες στο Δυτικό Θέατρο συνεχίζουν να φέρνουν στο φως τα ίχνη του παρελθόντος, ενώ χαρακτήρισε το άγαλμα της Αθηνάς από λευκό μάρμαρο, μήκους περίπου δύο μέτρων, ως ένα έργο που αντανακλά το κλασικό ύφος της εποχής του Αυγούστου και προσελκύει το ενδιαφέρον χάρη στην υψηλή καλλιτεχνική του ποιότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:54 Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»
19:44 Καιρός: Νέα αλλαγή, άνοδος της θερμοκρασίας και σε ρυθμούς άνοιξης και πάλι!
19:30 Ιταλία: Δηλητηρίασαν λύκους σε εθνικό πάρκο,18 νεκροί σε μια εβδομάδα
19:23 «Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο» έβαψαν κόκκινα αρνιά και τα έδεσαν έξω από εκκλησία! ΦΩΤΟ
19:15 Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε τη συνομήλική του στη Λιοσίων
19:03 Eurail: Πάνω από 300.000 δεδομένα πελατών φέρονται να πωλούνται στο dark web
19:00 Τα Στενά: ο Μεγάλος Στρατηγός
18:55 «Πιστεύουμε πως ο δράστης είχε συνεργό», νέα μαρτυρία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη
18:52 Δανία: Έρευνα για τη μετωπική σύγκρουση τρένων με πέντε σοβαρά τραυματίες
18:48 Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ
18:44 Ένα βήμα πριν από τον «γάμο γιγάντων» Warner και Paramount
18:38 Νέα Υόρκη: 14χρονος επιτέθηκε σε 15χρονη επειδή δεν του έδωσε το τηλέφωνό της
18:38 «Ευκαιρία να ανακαλύψουμε νέους κόσμους…»
18:37 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του ΣΕΑΔΕ για το «One Day Tourism» στο Αίγιο
18:31 Βρετανία: Ιατρικά δεδομένα 500.000 ανθρώπων εμφανίστηκαν προς πώληση μέσω Alibaba
18:30 Αιχμές Γεωργιάδη σε Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών: «Όσο μας επιτρέπει, έχουμε ακόμη Δημοκρατία»
18:21 Η «τιμωρία» του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η δημιουργία κεφαλαίου κίνησης μέσα από την επιχείρηση
18:14 Ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδίκεια της Τουρκίας
18:10 Τσιτσιπάς: Πάλι ξέφυγε και άρχισε τα… γαλλικά προς τον πατέρα του, ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου στην «Π»: «Κάτω από τη βάση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ