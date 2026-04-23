Η συγχώνευση της Warner Bros. Discovery με την Paramount πήρε το πράσινο φως από τους μετόχους, φέρνοντας πιο κοντά στην ολοκλήρωση ένα από τα μεγαλύτερα deals στον χώρο της παγκόσμιας ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική καταμέτρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων της Warner ψήφισε υπέρ της πώλησης του συνόλου της επιχείρησης στην Paramount, με τίμημα 31 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία αποτιμάται στα 81 δισ. δολάρια σε αξία μετοχών, ενώ μαζί με το χρέος το συνολικό μέγεθός της φτάνει σχεδόν τα 111 δισ. δολάρια.

Warner Bros. Discovery shareholders approved Paramount’s $110 billion takeover: The vote clears a major hurdle for the deal, which is expected to close in Q3 2026 pending regulatory approval https://t.co/9q8odkiytK — Quartz (@qz) April 23, 2026

Αν το σχέδιο λάβει και τις αναγκαίες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές Αρχές, ανάμεσά τους και από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τότε κάτω από την ίδια στέγη θα μπορούσαν να βρεθούν το HBO Max, το CNN, το CBS και το Paramount+.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Η πορεία προς τη συμφωνία δεν ήταν εύκολη. Όπως μεταδίδει το Associated Press, στα τέλη του 2025 η Warner είχε απορρίψει πρόταση της Paramount και είχε στραφεί σε διαφορετική συμφωνία με το Netflix, ύψους 72 δισ. δολαρίων, που αφορούσε το στούντιο και το streaming. Στη συνέχεια, η Paramount απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους με προσφορά για επιθετική εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας.

Η διαμάχη ανάμεσα στις πλευρές κράτησε μήνες, με το διοικητικό συμβούλιο της Warner να στηρίζει αρχικά την πρόταση του Netflix. Τελικά, η Paramount προσέφερε περισσότερα χρήματα και το Netflix αποσύρθηκε.

Οι αντιδράσεις στον χώρο του θεάματος

Από την πρώτη στιγμή, το σχέδιο για τη συγχώνευση προκάλεσε αντιδράσεις στον χώρο του θεάματος αλλά και στην πολιτική σκηνή. Σύμφωνα με το Reuters και το AP, χιλιάδες ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι η περαιτέρω συγκέντρωση στην αγορά μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας και σε λιγότερες επιλογές για δημιουργούς και κοινό.

Στην Ουάσινγκτον, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ ανέφερε σε σχετική ακρόαση ότι το διακύβευμα δεν αφορά μόνο μια εταιρική συμφωνία, αλλά και το ποιος ελέγχει τις ειδήσεις, την ψυχαγωγία και την αφήγηση.

Τι υπόσχεται η Paramount

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, έχει επιχειρήσει να καθησυχάσει τις ανησυχίες της αγοράς και των δημιουργών, δεσμευόμενος για 45 ημέρες προβολής στις κινηματογραφικές αίθουσες και για στόχο 30 ταινιών τον χρόνο από την Paramount και τη Warner, οι οποίες, όπως έχει ειπωθεί, θα παραμείνουν αυτόνομες επιχειρήσεις μέσα στην ενοποιημένη εταιρεία.

Παρόλα αυτά, τα διεθνή δημοσιεύματα σημειώνουν ότι η ιστορία αντίστοιχων συγχωνεύσεων δείχνει πως η μείωση του κόστους συχνά συνοδεύεται από απολύσεις και συρρίκνωση επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων.

Η Warner έχει αναφέρει ότι αναμένει να ολοκληρώσει τη συμφωνία μέσα στους επόμενους μήνες, εφόσον δεν υπάρξουν εμπόδια από τον ρυθμιστικό έλεγχο. Το Reuters τοποθετεί το πιθανό κλείσιμο της συμφωνίας στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

