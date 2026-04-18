Ο Έλον Μασκ επανέφερε με έντονο τρόπο τη συζήτηση για την ανεργία λόγω τεχνητής νοημοσύνης, προτείνοντας αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «καθολικό υψηλό εισόδημα» ως λύση για τις θέσεις εργασίας που ενδέχεται να χαθούν από την αυτοματοποίηση. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX υποστήριξε ότι «το καθολικό ΥΨΗΛΟ εισόδημα μέσω επιταγών που εκδίδει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της ανεργίας που προκαλεί η AI».

Ο Μασκ προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για πληθωρισμό. Όπως υποστήριξε, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα αυξήσουν τόσο πολύ την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, ώστε η άνοδος της προσφοράς χρήματος να μην οδηγήσει αναγκαστικά σε πληθωριστικές πιέσεις. Η προσέγγισή του δεν θυμίζει απλώς το κλασικό καθολικό βασικό εισόδημα, αλλά ένα πιο φιλόδοξο μοντέλο που θα υπόσχεται υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης ακόμη και χωρίς εργασία.

Universal HIGH INCOME via checks issued by the Federal government is the best way to deal with unemployment caused by AI. AI/robotics will produce goods & services far in excess of the increase in the money supply, so there will not be inflation. — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2026

Γιατί αντιδρούν οι ειδικοί στην πρόταση Μασκ

Η αντίδραση πολλών οικονομολόγων και αναλυτών ήταν άμεση. Σύμφωνα με το Business Insider, αρκετοί ειδικοί υποστήριξαν ότι η ιδέα του Μασκ υπεραπλουστεύει το πρόβλημα, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα καταργήσει μόνο δουλειές αλλά και θα μετασχηματίσει ή θα δημιουργήσει νέες. Παράλληλα, τόνισαν ότι η γενικευμένη χορήγηση υψηλών επιδομάτων δεν απαντά αυτομάτως στο πρόβλημα της ανισότητας ούτε λύνει τα πρακτικά ζητήματα του κόστους ζωής και της διανομής των πόρων.

Στο ίδιο πνεύμα, το δημοσίευμα της New York Post αναφέρει ότι ο πρώην κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης της Ινδίας, Sanjeev Sanyal, χαρακτήρισε «εντελώς λάθος» την προσέγγιση Μασκ, εκτιμώντας ότι η AI θα φέρει αναταράξεις, αλλά όχι με τον απόλυτο τρόπο που περιγράφεται. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, προειδοποίησε ότι ένα τόσο γενναιόδωρο σύστημα πληρωμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημοσιονομικό αδιέξοδο μια κυβέρνηση που θα επιχειρούσε να το εφαρμόσει.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις καταγράφονται και από άλλες φωνές της τεχνολογίας και της οικονομίας. Το Business Insider σημειώνει ότι επικριτές της πρότασης υποστηρίζουν πως η λύση δεν είναι απλώς οι κρατικές επιταγές, αλλά η επανεκπαίδευση, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η καλύτερη προσαρμογή των εργαζομένων σε μια αγορά που αλλάζει. Άλλοι δέχονται ότι κάποια μορφή καθολικού εισοδήματος μπορεί να συζητηθεί στο μέλλον, αλλά όχι με τους όρους βεβαιότητας που θέτει σήμερα ο Μασκ.

Η ανεργία λόγω τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι θεωρητική συζήτηση

Η ανησυχία για την ανεργία λόγω τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται στη θεωρία. Σύμφωνα με νέα έκθεση της Boston Consulting Group, το 10% έως 15% των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ θα μπορούσε να εξαλειφθεί μέσα στα επόμενα χρόνια, αν και πολύ περισσότερες θέσεις αναμένεται να μετασχηματιστούν παρά να χαθούν ολοκληρωτικά. Η ίδια ανάλυση εκτιμά ότι πάνω από τις μισές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ θα αλλάξουν σημαντικά εξαιτίας της AI.

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs Research εκτιμά ότι περίπου 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως είναι εκτεθειμένες σε αυτοματοποίηση από την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της αναστάτωσης που ήδη συζητείται διεθνώς. Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο πόσες δουλειές θα χαθούν, αλλά ποιοι θα ωφεληθούν από τη νέα παραγωγικότητα και με ποιους όρους θα γίνει η μετάβαση.

Όραμα αφθονίας ή επικίνδυνη απλοποίηση;

Η πρόταση του Μασκ πατά πάνω σε ένα ευρύτερο όραμα: ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια και η ρομποτική θα οδηγήσουν τελικά σε έναν κόσμο αφθονίας, όπου η εργασία δεν θα είναι απαραίτητη για αξιοπρεπή διαβίωση. Όμως οι αντιδράσεις δείχνουν ότι πολλοί ειδικοί θεωρούν αυτό το σενάριο πρόωρο. Η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά δεν εξασφαλίζει από μόνη της δίκαιη κατανομή πλούτου, σταθερότητα τιμών ή ομαλή κοινωνική μετάβαση.

Έτσι, η συζήτηση που άνοιξε ο Έλον Μασκ δεν αφορά μόνο το αν θα υπάρχει δουλειά στο μέλλον, αλλά και ποιο μοντέλο κοινωνίας θα συνοδεύσει την άνοδο της AI. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η ένσταση πολλών ειδικών: ότι η απάντηση στην ανεργία λόγω τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια απλή επιταγή, όσο ελκυστική κι αν ακούγεται.

