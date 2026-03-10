Ο Έλον Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 839 δισ. δολαρίων

Η νέα λίστα του Forbes καταγράφει μια κορυφή που απομακρύνεται εντυπωσιακά από όλους τους υπόλοιπους.

10 Μαρ. 2026 17:39
Pelop News

Ο Έλον Μασκ διατηρεί και φέτος την πρώτη θέση στη λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με την περιουσία του να εκτιμάται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του περιοδικού, πρόκειται όχι μόνο για την κορυφαία θέση παγκοσμίως, αλλά και για το υψηλότερο επίπεδο περιουσίας που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της λίστας.

Σε σύγκριση με πέρυσι, η άνοδος είναι εντυπωσιακή. Ο Μασκ εμφανίζεται να έχει υπερδιπλασιάσει την περιουσία του μέσα σε έναν χρόνο, καθώς στην περσινή λίστα του Forbes αποτιμόταν στα 342 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολουθούν οι συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, με περιουσίες 257 και 237 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. Η απόσταση του Μασκ από τους δύο επόμενους της κατάταξης δείχνει και το μέγεθος της κυριαρχίας του στη φετινή λίστα.

Το Forbes σημειώνει ακόμη ότι ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως ανήλθε φέτος σε 3.428, δηλαδή περίπου 400 περισσότερους σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Η συνολική περιουσία τους έφτασε τα 20,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, από 16,1 τρισεκατομμύρια στην προηγούμενη ετήσια καταγραφή.

Η φετινή εικόνα αποτυπώνει τη δυναμική που συνέχισαν να έχουν οι εταιρείες με τις οποίες συνδέεται ο Μασκ, όπως η SpaceX, η Tesla, η xAI και η πλατφόρμα X, σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθούν να επηρεάζουν καθοριστικά τις μεγαλύτερες περιουσίες του πλανήτη. Αυτή η σύνδεση αποτελεί ερμηνεία με βάση τη σύνθεση της περιουσίας του όπως την περιγράφει το Forbes.

