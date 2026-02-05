«Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία», η αναφορά του Έλον Μασκ και οι αντιδράσεις

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Έλον Μασκ, με μια ανάρτησή του στο Χ έγραψε πως «τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία» και προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις.

Ινδία: Τουλάχιστον 16 νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο

«Όποιος είπε ότι “τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία” γνώριζε πραγματικά για το τι μιλούσε», έγραψε ο Έλον Μασκ στο Χ, το οποίο αγόρασε για 44 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Μια προκλητική δήλωση ή μια ένδειξη πραγματικής δυστυχίας, διερωτάται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η περιουσία του του επιτρέπει να ακολουθήσει το όνειρό του να αποικίσει τον πλανήτη Άρη και να στηρίξει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το μήνυμα, που συνόδευε ένα emoji με μια απογοητευμένη έκφραση, μετρούσε σήμερα το μεσημέρι περισσότερα από 64 εκατομμύρια προβολές.

Τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση ποίκιλλαν από τη συμπάθεια έως τον χλευασμό και ορισμένοι συμβούλευαν τον Έλον Μασκ να στραφεί προς τη θρησκεία ή τη φιλανθρωπία.

Η περιουσία του Μασκ υπολογίζεται στα 668 δισεκατομμύρια δολάρια. Στα τέλη του 2025, οι μέτοχοι της Tesla, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, υπερψήφισαν ένα σχέδιο αποζημίωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Μασκ ίδρυσε την εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, τη startup Τεχνητής Νοημοσύνης xAI και τη SpaceX, που ειδικεύεται στον διαστημικό τομέα.

