Η New IRA στη Βόρεια Ιρλανδία απείλησε με βομβιστικές επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών, μετά την ανάληψη ευθύνης για την τοποθέτηση βόμβας έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπέλφαστ το Σάββατο.

Σύμφωνα με την Irish News, η οποία μετέφερε το περιεχόμενο ανακοίνωσης της οργάνωσης, η New IRA προειδοποιεί ότι θα στοχοποιήσει αστυνομικούς στις κατοικίες τους, εάν, όπως υποστηρίζει, συνεχιστεί η «παρενόχληση» του ρεπουμπλικανικού πληθυσμού.

New IRA ‘hijacked car for bomb attack on Belfast police station’ https://t.co/VmT2l5BgLQ — The Times and Sunday Times (@thetimes) April 26, 2026

Η επίθεση στο Μπέλφαστ

Από την έκρηξη έξω από το αστυνομικό τμήμα του Μπέλφαστ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η επίθεση έγινε με όχημα διανομής, με τον οδηγό να εξαναγκάζεται να το οδηγήσει στο σημείο όπου είχε σχεδιαστεί το χτύπημα.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί ακόμη μία απόπειρα της οργάνωσης να βάλει στο στόχαστρο αστυνομικούς, σχεδόν 30 χρόνια μετά την ειρηνευτική συμφωνία που έβαλε τέλος στη βία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η New IRA είναι μία από τις λίγες οργανώσεις που εξακολουθούν να απορρίπτουν τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998. Η οργάνωση έχει συνδεθεί με σειρά επιθέσεων κατά της αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και παρόμοια επίθεση με παγιδευμένο όχημα έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπέλφαστ τον περασμένο μήνα.

Κλιμάκωση με απειλές κατά κατοικιών

Η απειλή για επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών θεωρείται σοβαρή κλιμάκωση της δράσης της οργάνωσης. Ο τελευταίος αστυνομικός που σκοτώθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία ήταν ο υπαστυνόμος Ρόναν Κερ, όταν παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη έξω από το σπίτι του πριν από 15 χρόνια.

Η New IRA απορρίπτει τους πολιτικούς συμβιβασμούς που οδήγησαν στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, βάσει των οποίων η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός εάν η πλειοψηφία των ψηφοφόρων αποφασίσει σε δημοψήφισμα την ένωση με την Ιρλανδία.

Στην ανακοίνωση που έλαβε η Irish News και η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιείχε κωδικό επιβεβαίωσης της αυθεντικότητάς της, η οργάνωση αναφέρει ότι στόχος της ήταν να σκοτώσει αστυνομικούς που θα έβγαιναν από το αστυνομικό τμήμα, όταν ο οδηγός του παγιδευμένου οχήματος θα φώναζε ότι υπήρχε βόμβα, όπως του είχε δοθεί εντολή να κάνει.

«Αν συνεχίσουν να παρενοχλούν τον ρεπουμπλικανικό πληθυσμό, η πρόθεσή μας είναι να βάλουμε βόμβες στα σπίτια τους χωρίς προειδοποίηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η New IRA είναι πολύ μικρότερη οργάνωση από τον IRA, τον Irish Republican Army, που αφοπλίστηκε μετά τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οργάνωση αναλαμβάνει συστηματικά την ευθύνη για επιθέσεις μέσω κωδικοποιημένων ανακοινώσεων προς τοπικές εφημερίδες.

