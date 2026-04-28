New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία

Η απειλή της New IRA για βόμβες στα σπίτια αστυνομικών σηματοδοτεί επικίνδυνη κλιμάκωση στη Βόρεια Ιρλανδία, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη συμφωνία που τερμάτισε τη βία.

28 Απρ. 2026 15:42
Pelop News

Η New IRA στη Βόρεια Ιρλανδία απείλησε με βομβιστικές επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών, μετά την ανάληψη ευθύνης για την τοποθέτηση βόμβας έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπέλφαστ το Σάββατο.

Σύμφωνα με την Irish News, η οποία μετέφερε το περιεχόμενο ανακοίνωσης της οργάνωσης, η New IRA προειδοποιεί ότι θα στοχοποιήσει αστυνομικούς στις κατοικίες τους, εάν, όπως υποστηρίζει, συνεχιστεί η «παρενόχληση» του ρεπουμπλικανικού πληθυσμού.

Η επίθεση στο Μπέλφαστ

Από την έκρηξη έξω από το αστυνομικό τμήμα του Μπέλφαστ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η επίθεση έγινε με όχημα διανομής, με τον οδηγό να εξαναγκάζεται να το οδηγήσει στο σημείο όπου είχε σχεδιαστεί το χτύπημα.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί ακόμη μία απόπειρα της οργάνωσης να βάλει στο στόχαστρο αστυνομικούς, σχεδόν 30 χρόνια μετά την ειρηνευτική συμφωνία που έβαλε τέλος στη βία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η New IRA είναι μία από τις λίγες οργανώσεις που εξακολουθούν να απορρίπτουν τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998. Η οργάνωση έχει συνδεθεί με σειρά επιθέσεων κατά της αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και παρόμοια επίθεση με παγιδευμένο όχημα έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπέλφαστ τον περασμένο μήνα.

Κλιμάκωση με απειλές κατά κατοικιών

Η απειλή για επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών θεωρείται σοβαρή κλιμάκωση της δράσης της οργάνωσης. Ο τελευταίος αστυνομικός που σκοτώθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία ήταν ο υπαστυνόμος Ρόναν Κερ, όταν παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη έξω από το σπίτι του πριν από 15 χρόνια.

Η New IRA απορρίπτει τους πολιτικούς συμβιβασμούς που οδήγησαν στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, βάσει των οποίων η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός εάν η πλειοψηφία των ψηφοφόρων αποφασίσει σε δημοψήφισμα την ένωση με την Ιρλανδία.

Στην ανακοίνωση που έλαβε η Irish News και η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιείχε κωδικό επιβεβαίωσης της αυθεντικότητάς της, η οργάνωση αναφέρει ότι στόχος της ήταν να σκοτώσει αστυνομικούς που θα έβγαιναν από το αστυνομικό τμήμα, όταν ο οδηγός του παγιδευμένου οχήματος θα φώναζε ότι υπήρχε βόμβα, όπως του είχε δοθεί εντολή να κάνει.

«Αν συνεχίσουν να παρενοχλούν τον ρεπουμπλικανικό πληθυσμό, η πρόθεσή μας είναι να βάλουμε βόμβες στα σπίτια τους χωρίς προειδοποίηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η New IRA είναι πολύ μικρότερη οργάνωση από τον IRA, τον Irish Republican Army, που αφοπλίστηκε μετά τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οργάνωση αναλαμβάνει συστηματικά την ευθύνη για επιθέσεις μέσω κωδικοποιημένων ανακοινώσεων προς τοπικές εφημερίδες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:50 Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία
15:42 New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία
15:34 Απώλεια βάρους: Γιατί ένα μικρό γλυκό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη στέρηση
15:30 Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη
15:25 Δυναμική Συμμετοχή της Affidea στο Delphi Economic Forum
15:17 Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml
15:17 Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία
15:08 myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
15:06 Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
15:00 Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»
15:00 Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία
14:56 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
14:51 Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική
14:47 Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14:42 Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
14:40 Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα
14:39 Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά
14:30 Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά
14:22 Εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής στην Πάτρα
14:20 Σεισμός ανοικτά της Σκιάθου – Έγινε αισθητός μέχρι την Αττική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ