Σοκ στην Τζακάρτα: 14 νεκροί μετά από τρομακτική σύγκρουση δύο τρένων, πολλοί ακόμα παγιδευμένοι

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι από αυτούς σοβαρά, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο σιδηροδρομικών συρμών το βράδυ της Δευτέρας κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Μπεκάσι Τιμούρ, περίπου 25 χιλιόμετρα ανατολικά της ινδονησιακής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας συρμός μεγάλων αποστάσεων προσέκρουσε στο τελευταίο βαγόνι ενός προαστιακού συρμού, το οποίο προοριζόταν αποκλειστικά για γυναίκες και είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης, τέσσερα άτομα παρέμεναν παγιδευμένα μέσα στα παραμορφωμένα βαγόνια τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ενώ μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Η δημόσια εταιρεία σιδηροδρόμων KAI ανέφερε αρχικά ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 79 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών αναθεωρήθηκε αργότερα σε τουλάχιστον 14. Τα περισσότερα θύματα βρίσκονταν στο τελευταίο βαγόνι του προαστιακού συρμού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο προαστιακός συρμός ακινητοποιήθηκε όταν ένα ταξί προσέκρουσε σε αυτόν σε ισόπεδη διάβαση. Λίγα λεπτά αργότερα, ο συρμός μεγάλων αποστάσεων δεν πρόλαβε να σταματήσει και τον χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα.

Επιβάτιδα που επέβαινε στον προαστιακό συρμό, η 29χρονη Σαουσάν Σαρίφα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Πίστεψα ότι θα πέθαινα. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα… Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό κρότο και παγιδευτήκαμε η μία πάνω στην άλλη». Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο χέρι και βαθύ τραύμα στο πόδι.

Οι διασώστες εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, κόβοντας μεταλλικά τμήματα των βαγονιών για να απεγκλωβίσουν παγιδευμένους επιβάτες, ενώ ζητούσαν συνεχώς φιάλες οξυγόνου.

Η εταιρεία KAI διαβεβαίωσε ότι και οι 240 επιβάτες του συρμού μεγάλων αποστάσεων είναι όλοι σώοι. Αντίθετα, οι μεγάλες ζημιές και τα περισσότερα θύματα εντοπίστηκαν στον προαστιακό συρμό.

Σημειώνεται ότι τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Ινδονησία, συχνά λόγω προβλημάτων συντήρησης και υποδομών. Το προηγούμενο σημαντικό δυστύχημα σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στη Δυτική Ιάβα, με 4 νεκρούς και περίπου 20 τραυματίες.

